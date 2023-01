Πολιτική

Economist: Το Καστελλόριζο αποτελεί σημείο ανάφλεξης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

«Μπορεί η Τουρκία να καταλάβει ένα μικρό ελληνικό νησί;», ρωτάει ο Economist, θέτοντας στο επίκεντρο το Καστελλόριζο και θεωρώντας ότι «θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ανάφλεξης» ανάμεσα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.



Και συνεχίζει αναλύοντας τη σκέψη του... «Μπορεί η Τουρκία να καταλάβει ένα μικρό ελληνικό νησί; Κινδυνεύει το Καστελλόριζο από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν;».

Το δημοσίευμα της περασμένης Πέμπτης αναφέρεται στις κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία -φαινόμενο που έχει ενταθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους στην περιοχή- και θέτει στο επίκεντρο το μικρό νησί του Καστελλόριζου το οποίο θεωρεί πως «θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ανάφλεξης» ανάμεσα στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών.

Το άρθρο κάνει σαφή αναφορά στα κυριαρχικά διακιώματα της Ελλάδας στην περιοχή, τα οποία φαίνεται να παραγνωρίζει η κυβέρνηση του τουρκικού κράτους. «Η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας στο Καστελλόριζο και σε ορισμένα άλλα νησιά. Τον περασμένο μήνα, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι οι τουρκικοί βαλλιστικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν την Αθήνα. "Μπορεί να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά", είχε προειδοποιήσει δύο μήνες νωρίτερα, υπονοώντας εισβολή» αναφέρει το protothema.gr.

«Οι ακτές της Τουρκίας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Καστελλόριζο, ενώ το πιο κοντινό σε αυτό ελληνικό νησί είναι η Ρόδος που απέχει 120 χιλιόμετρα» σημειώνεται και μιλά για «παράνομες» βλέψεις της Τουρκίας η οποία δεν αποκλείεται να σχεδιάζει εισβολή και κατάληψη του νησιού, με αποτέλεσμα αυτή η σχετικά μικρή νησίδα να αποτελεί σημείο πυροδότησης της έντασης.

«Το νησί πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής διαμάχης. Η Ελλάδα, στην οποία ανήκει το νησί υποστηρίζει ότι το Καστελλόριζο διαθέτει μια περιοχή υφαλοκρηπίδας, ή ΑΟΖ, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Στον αντίποδα, η Τουρκία λέει ότι το νησί είναι πολύ μικρό και απέχει πολύ από την ελληνική ηπειρωτική χώρα για να δικαιούται ΑΟΖ. Επίσης, η Άγκυρα καταγγέλλει ότι οι ελληνικές αξιώσεις μπλοκάρουν την έξοδο της Τουρκίας στην Μεσόγειο» συμπληρώνεται στο δημοσίευμα.

Μάλιστα, ο αρθρογράφος για να υποστηρίξει τα λεγόμενά του παραθέτει και έναν μικρό χάρτη στον οποίο οριοθετούνται τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ με μία ακόμη διαχωριστική γραμμή δείχνει το σημείο της θαλάσσιας περιοχής που οι Τούρκοι διατείνονται ότι πρέπει να τους ανήκει, στο οποίο σημπεριλαμβάνεται το Καστελλόριζο.

«Μπορούμε και θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα» απειλεί ξανά ο Ερντογάν

«Η Ελλάδα παρενοχλεί καθημερινά τα σύνορά μας» λέει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος έδωσε το παρών στην τελετή εγκαινίων της οδού Marmaris-Datca, της μονάδας επεξεργασίας πόσιμου νερού Milas και του κρατικού νοσοκομείου της Αλικαρνασσού καθώς και άλλων ολοκληρωμένων έργων στη λεωφόρο Mentese Ataturk, συνεχίζοντας την προκλητική ρητορική του εις βάρος της Ελλάδας.

Απευθυνόμενος στους Τούρκους πολίτες, ο Ερντογάν είπε αρχικά: «Όσο η Ελλάδα συμπεριφέρεται καλά, εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά και δεν χρειάζεται να φοβάται τους πυραύλους». Και πρόσθεσε, επιμένοντας στα τουρκικά fake news: «Η Ελλάδα παρενοχλεί καθημερινά τα σύνορά μας».

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Αδέρφια μου, μπορεί κάποιος που επιδεικνύει και προσβάλλει με ασέβεια τους διοικητές του στρατού μας, που δεν έδειξε ή δεν μπόρεσε να δείξει αντίδραση, ενάντια στην Ελλάδα, που παρενοχλεί τα σύνορά μας καθημερινά, ενάντια στο PKK, που έχει το αίμα δεκάδων χιλιάδων αθώων στα χέρια του, ενάντια στο FETO, τη μεγαλύτερη προδοτική συμμορία που έχει δει πρόσφατα η χώρα μας, στις χώρες που στοχεύουν την κυριαρχία μας και τους εχθρούς της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους, να είναι πολιτικός αυτής της χώρας; Αδέρφια μου, σύμφωνα με το σύνταγμά μας, αυτός ο αδελφός σας είναι ο αρχιστράτηγος αυτού του στρατού. Το σύνταγμά μας το λέει αυτό, όχι εγώ».

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Μπορούμε και θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Δεν μπορούν να ανεχτούν το γεγονός ότι η Τουρκία είναι σε θέση να σχεδιάζει και να παράγει τα δικά της προϊόντα σε κάθε τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, από τη στεριά μέχρι τον αέρα, από τη θάλασσα μέχρι τον κυβερνοχώρο».

Επίσης, προχώρησε σε μια σειρά ερωτημάτων στους παρευρισκομένους. «Για 20 χρόνια, ελπίζουμε ότι θα κινητοποιήσουμε το όραμα του "Αιώνα της Τουρκίας" με τον ίδιο τρόπο που κάναμε με τα έργα που πετύχαμε. Είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε μαζί τον "αιώνα της Τουρκίας"; Είμαστε έτοιμοι να ματαιώσουμε τις φιλοδοξίες των εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών εχθρών της Τουρκίας; Είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τον νέο αιώνα της Δημοκρατίας το 2023 ως Τουρκία μαζί, αδελφοί και αδελφές μου;».

«Λάθος οι υπολογισμοί της Ελλάδας για το Καστελλόριζο» απείλησε ο Ακάρ

Θυμίζεται πως με νέα πολεμική ρητορική εναντίον της Ελλάδας «εγκαινίασε» το έτος ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, που όχι μόνο κατηγόρησε την Ελλάδα για προκλητικές ενέργειες, αλλά προειδοποίησε και με επιστροφή του λογαριασμού, ενώ υποστήριξε ότι οι υπολογισμοί της Αθήνας για το Καστελλόριζο είναι λανθασμένοι.

«Αν και απλώνουμε το χέρι της ειρήνης, η Ελλάδα επιμένει να συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική που αυξάνει την ένταση. Είμαστε σε επιφυλακή, δεν έχουμε επιτρέψει κανένα τετελεσμένο μέχρι στιγμής, ούτε θα το πράξουμε» είπε.

Ο Ακάρ μετείχε σε πτήση αεροσκάφους την τελευταία ημέρα του χρόνου και επιθεώρησε από αέρος τα στοιχεία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, μαζί με τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατηγορεί ψευδώς την Τουρκία για επεκτατικότητα και ρεβιζιονιστικές πολιτικές για να καλύψει τα δικά της λάθη. Για το Καστελλόριζο ανέφερε: «ακόμα επιμένουν να μην το βλέπουν. Θέλουν μία περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων για ένα νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εξοπλίζουν τα νησιά κατά παράβαση των διεθνών συμφωνιών. Οι δραστηριότητές μας είναι σε κατάσταση επαγρύπνησης. Δεν έχουμε επιτρέψει κανένα τετελεσμένο μέχρι στιγμής, ούτε θα το πράξουμε».

