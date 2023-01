Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Τεσσάρα η “Ένωση” και στο -1 από την κορυφή

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 4-1 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League και πλησίασε στον πόντο τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, που δοκιμάζεται αργότερα στα Γιάννινα.

Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισε η ΑΕΚ εναντίον του Παναιτωλικού, στο «απόρθητο κάστρο» της OPAP Arena. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 4-1 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League και πλησίασε στον πόντο τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, που δοκιμάζεται αργότερα στα Γιάννινα.

Οι Αραούχο (13΄), Γκαρσία (35΄), Πινέδα (51΄) και 'Αμραμπατ (55΄) σημείωσαν τα γκολ των νικητών, ενώ είχε μειώσει σε 2-1 ο Πέδρο με πέναλτι για τους φιλοξενούμενους.

Μετά από μια κεφαλιά του Πινέδα (9΄) που εξουδετέρωσε ο Ανέστης, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στη δεύτερη επίσκεψή της στα καρέ του Παναιτωλικού. Από σέντρα του Χατζισαφί και απομάκρυνση, η μπάλα στρώθηκε στο αριστερό του Σέρχιο Αραούχο ο οποίος με μονοκόμματο σουτ την έστειλε στη αριστερή γωνία του Ανέστη στο 14΄.

Σταδιακά η ΑΕΚ άρχισε να επιβάλλει το ρυθμό της και στο 34΄ έφτασε στο 2-0 με το κλασικό εντυπωσιακό άλμα του Λιβάι Γκαρσία και την κεφαλιά μετά από τη σέντρα του Χατζισαφί.

Ο Παναιτωλικός χωρίς να καταφέρει να απειλήσει, κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όταν από ένα ακίνδυνο γύρισμα του Χουχούμη στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ρότα.

Πέναλτι το οποίο καταλόγισε ο διαιτητής και εκτέλεσε εύστοχα ο Πέδρο στο 40΄ με την ΑΕΚ να δέχεται μόλις για δεύτερη φορά γκολ στην OPAP Arena μετά από εννέα αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Οι γηπεδούχοι δεν πρόλαβαν να... αγχωθούν, αφού με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου επανέκτησαν προβάδισμα ασφαλείας. Και πάλι το γκολ ξεκίνησε από μία σέντρα του 'Αμραμπατ από δεξιά και ο Ομπερλίν Πινέδα με κεφαλιά έγραψε το 3-1 στο 51΄.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μαροκινός χρίστηκε σκόρερ καθώς πήρε την πάσα από τον Λιβάι Γκαρσία και με σουτ πάνω στην κίνηση έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Ένωσης.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ είχε τη δυνατότητα να πετύχει ακόμα περισσότερα γκολ. Ο Αλμέιδα έκανε το σύνηθες rotation από τη στιγμή που τα πάντα είχαν κριθεί, ενώ και ο Αναστασίου έκανε συντήρηση ενόψει των πολύ πιο καθοριστικών αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Κίτρινες: Λιάβας, Πέδρο, Χατζηθεοδωρίδης, Σενγέλια

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Γιόνσον, 'Αμραμπατ (72΄ Φερνάντες), Πινέδα (72΄ Τσούμπερ), Γκαρσία (72΄ Φαν Βέερτ), Αραούχο (73΄ Μάνταλος)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης (19΄λ.τρ. Λιάβας), Λάρσον, Μλάντεν, Χατζηθεοδωρίδης (73΄ Μόρσεϊ), Μάρτενσον, Χουχούμης, Ντίαζ (73΄ Μπουζούκης), Ξενιτίδης (64΄ Σενγκέλια), Κολοβός (64΄ Μάλης), Πέδρο.

