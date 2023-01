Life

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Η άφιξη βασιλικών οικογενειών στη Μητρόπολη (βίντεο)

Τα μέλη των βασιλικών οικογενειών που παρευρίσκονται στη Μητρόπολη Αθηνών.

Στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασαν λίγο πριν τις 12 η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και ο Χουάν Κάρλος.Ο Νικόλαος Γλυξμπουργκ βγήκε στην είσοδο του ναού που θα τελεστεί η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου για να τους υποδεχθεί.

Λίγο αργότερα στο Μητροπολιτικό ναό έφτασε και ο βασιλιάς της Ολλανδίας, με αυξημένη ασφάλεια - σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρουν τέσσερις άδειες οπλοφορίας για την οικογένειά του.

Στη Μητρόπολη έφτασε και ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας αλλά και ο πρίγκιπας Αλβέρτος, χωρίς όμως τη σύζυγό του.

Στις 12:00 έφτασε και ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Λετίσια, με τον Νικόλαο να τους αγκαλιάζει με τεράστια θέρμη.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Ζαμπούνης στην εκπομπή "Το Πρωινό" αυτή η κίνηση του Νικόλαου Γλυξμπουργκ να υποδέχεται τα μέλη των βασιλικών οικογενειών είναι μέσα στο πρωτόκολλο που ακολουθείται σε τέτοιες περιστάσεις.

