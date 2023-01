Κόσμος

Κίνα: Ο πληθυσμός μειώθηκε για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απογοητευτικά τα νέα για την κινεζική οικονομία, που είχε τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία 40 χρόνια.

Ο πληθυσμός της Κίνας, της πολυπληθέστερης χώρας παγκοσμίως, συρρικνώθηκε το 2022, ανακοίνωσε σήμερα επίσημος οργανισμός, εξέλιξη που αποτελεί ιστορική πρώτη από τις αρχές των χρόνων του 1960.

Την περασμένη χρονιά καταγράφτηκαν 9,56 εκατομμύρια γεννήσεις, που δεν αναπλήρωσαν τους 10,41 εκατ. θανάτους, διευκρίνισε η εθνική υπηρεσία στατιστικής της Κίνας.

Την ίδια στιγμή οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας ανήλθε στο 3% του ΑΕΠ το 2022· πρόκειται για ένα από τα πιο χαμηλά επίπεδα που έχει ανακοινωθεί από το Πεκίνο τα τελευταία 40 χρόνια, καθώς η δραστηριότητα επλήγη από την πανδημία του νέου κορονοϊού και την κρίση στον τομέα των ακινήτων.

Η κινεζική κυβέρνηση έθετε στόχο η ανάπτυξη να φθάσει το 5,5%, ρυθμό ήδη πολύ κατώτερο από την επίδοση της οικονομίας το 2021, όταν το ΑΕΠ του ασιατικού γίγαντα αυξήθηκε κατά 8% και πλέον.

Ειδήσεις σήμερα:

Κερατέα: Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο

Καιρός: βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη