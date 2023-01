Πολιτική

Οικονόμου: Η Ελλάδα δεν εκφοβίζεται

Απάντηση στις νέες προκλήσεις Ερντογάν έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την τουρκική ηγεσία στον αδιέξοδο δρόμο της πόλωσης», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στις νέες απειλές Ερντογάν πρόσθεσε: «Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα συμφέροντά της, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο. Οι θέσεις της είναι πασίγνωστες, σταθερές, ξεκάθαρες και απόλυτα ισχυρές.

Η Ελλάδα δεν εκφοβίζεται από κανέναν και με κανένα τρόπο».

