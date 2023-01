Πολιτική

Παρακολουθήσεις – ΑΔΑΕ: Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση

Παρά την διευκρινιστική επιστολή Ράμμου, προς την επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας, η κόντρα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Τι δήλωσε ο Οικονόμου. Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης ο Τασούλας.

Υπό τον τίτλο «Δέουσες διευκρινίσεις», ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Αθανάσιο Μπούρα, χθες Πέμπτη 19 Ιανουαρίου. Η επιστολή που κοινοποιείται και στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, εστάλη από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, νωρίς χθες το απόγευμα και αφού είχαν δει το φως δημοσιότητας όσα έγιναν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών σε σχέση με το αίτημα του κ. Ράμμου αλλά και όσα δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής για το θέμα αυτό.

Η επιστολή, της 19ης Ιανουαρίου 2023, του προέδρου της ΑΔΑΕ, υπό τον τίτλο «Δέουσες διευκρινίσεις», έχει ως ακολούθως:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Σε σχέση με το από 17.1.2023 αίτημά μου να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και σε συνέχεια των διαμειφθέντων με αφορμή το αίτημά μου αυτό κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής που έλαβε χώρα στις 19.1.2023, επιτρέψατέ μου να προβώ στις ακόλουθες διευκρινίσεις προς αποκατάσταση της αληθείας και προς διάλυση των τυχόν δημιουργηθεισών παρεξηγήσεων.

Το αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας το υπέβαλα υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Αρχής και με βάση το άρθρο 8 παρ.6 του προσφάτως ψηφισθέντος και τεθέντος σε ισχύ νόμου 5002/2022. Ως γνωστόν στην εν λόγω διάταξη με την οποία καθιερώνεται ατομική αρμοδιότητα του Προέδρου της ΑΔΑΕ ορίζεται ότι «6. Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενημερώνει για θέματα άρσεων απορρήτου επικοινωνιών τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και τον υπουργό Δικαιοσύνης». Ούτε ο Κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 43Α, ούτε ο οργανικός νόμος περί ΑΔΑΕ (ο νόμος 3115/2003) ορίζουν κάτι το διαφορετικό επί του θέματος αυτού. Εξ άλλου, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ, έχων πλήρη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία εκ του νόμου 3051/2002 οφείλει προς εκτέλεση του συνταγματικού του καθήκοντος το οποίο του ανέθεσε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, στο οποίο λογοδοτεί τόσο ο ίδιος όσο και η Αρχή, για οποιοδήποτε ζήτημα ανάγεται στις αρμοδιότητες της Αρχής. Μη πράττων αυτό διαπράττει παράβαση καθήκοντος. Το επίμαχο αίτημα τέθηκε, αυτονοήτως, υπό την τελική δική σας κρίση. Ουδέποτε ισχυρίστηκα ή άφησα να εννοηθεί ότι θεωρώ ότι το αίτημα μου αυτό δεσμεύει τα όργανα του ελληνικού Κοινοβουλίου. Το γεγονός ότι δεν εξειδίκευσα τα θέματα για τα οποία επιθυμώ να ενημερώσω την Επιτροπή σας, οφείλεται στη μέριμνά μου να μη δημοσιοποιηθούν πληροφορίες που κατά τη γνώμη πρέπει να δοθούν μόνον ενώπιον της Επιτροπής, συνεδριαζούσης κεκλεισμένων των θυρών. Για να διευκολύνω τις όποιες αποφάσεις σας, σας ενημερώνω ότι ζήτησα την σύγκληση της Επιτροπής για να την ενημερώσω επί των αποτελεσμάτων ελέγχων σχετικών με ζητήματα άρσεως του απορρήτου, που έχει διεξαγάγει πρόσφατα η ΑΔΑΕ και οι εκθέσεις επί των οποίων έχουν ήδη εγκριθεί με την απόφαση 17/197/16.1.2023 της Ολομέλειας (ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση του σώματος την 13.1.2023).

Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε να δώσετε εντολή να κοινοποιηθεί η παρούσα επιστολή μου σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Με εξόχου τιμής και με τις ευχαριστίες μου για την προσοχή

Χρήστος Ράμμος, Πρόεδρος της ΑΔΑΕ

Οικονόμου: Υπάρχουν κανόνες για τη λειτουργία της Βουλής

Για το θέμα με τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ και το κατά πόσον θα κληθεί τελικώς στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το θέμα των παρακολουθήσεων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ότι υπάρχουν κανόνες για το πώς λειτουργεί η Βουλή και δεν μπορεί να υπάρχουν αυτόκλητοι ομιλητές, σημειώνοντας ότι με αίτημα των 2/5 των συμμετεχόντων, όπως αρκετές άλλες φορές έχει γίνει στο παρελθόν, θα καταστεί εφικτό να εμφανιστεί ο κ. Ράμμος ενώπιον της Επιτροπής.

ΣΥΡΙΖΑ: Αντισυνταγματικό το μπλόκο σε Ράμμο

Στο όλο θέμα επανήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ, με σημερινή ανακοίνωση του, στην οποία αναφέρει τα εξής:

Μία μέρα μετά το αντισυνταγματικό μπλόκο της ΝΔ στον επικεφαλής της ΑΔΑΕ κ. Ράμμο για να μην ενημερώσει για τα ευρήματα των ερευνών του γύρω από τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ σε πολιτικά πρόσωπα, αξιωματικούς και δημοσιογράφους, μια νέα αποκάλυψη έρχεται να επιβεβαιώσει το σκοτεινό και βαθιά αντιδημοκρατικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όπως αποκαλύπτεται σήμερα από το insidestory.gr η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει επισήμως επιβεβαιώσει πως ταυτοποίησε τουλάχιστον 20 πρόσωπα που «μολύνθηκαν» με το κακόβουλο λογισμικό Predator και παρακολουθούνταν από το παρακρατικό κέντρο του Μεγάρου Μαξίμου.

Το πουλόβερ της εκτροπής του κ. Μητσοτάκη ξηλώνεται κάθε μέρα. Όσες χυδαίες απόπειρες συγκάλυψης και αν επιχειρήσει, όσο και αν κάνει κουρέλι ακόμα και το ίδιο το Σύνταγμα, δεν πρόκειται να διασωθεί. Θέλει δε θέλει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα καταφέρει να φιμώσει την ΑΔΑΕ. Η αλήθεια του καθεστώτος του θα αποκαλυφθεί.

ΠΑΣΟΚ: Θεσμική απρέπεια από Τασούλα

Το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζει σε ανακοίνωση του ότι «είναι συνταγματικό χρέος της κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποδεχθεί άμεσα το αίτημα του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής» και αναφέρει τα εξής:

"|Ο χαρακτηρισμός από τον Πρόεδρο της Βουλής ως «αυτόκλητου καλεσμένου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας» του Προέδρου της ΑΔΑΕ, όπως και η όλη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας έναντι της Ανεξάρτητης Αρχής, συνιστούν μέγιστη θεσμική απρέπεια. Το αίτημα του κ. Ράμμου αποτελεί άσκηση αρμοδιότητας με βάση το Σύνταγμα και κατά το άρθρο 8 παρ. 6 του νόμου 5002/2022. Είναι, δε, άκρως εντυπωσιακό ότι την ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής αρνούνται όσοι με πάθος υποστήριζαν μια παράνομη κυβερνητική ενημέρωση «στο αυτί» του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, τον περασμένο Αύγουστο. Την ώρα μάλιστα που σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας insidestory.gr η ΑΔΑΕ φέρεται να έχει πιστοποιήσει την παγίδευση 20 προσώπων με το λογισμικό Predator, είναι συνταγματικό χρέος της κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποδεχθεί άμεσα το αίτημα του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής. Διαφορετικά θα φέρει βαριά ευθύνη απέναντι στο κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς".

Από την πλευρά της η Ελληνική Λύση, αναφέρει: "Η πεισματική άρνηση της Ν.Δ. να επιτρέψει σε μία από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές όπως η ΑΔΑΕ, να επιτελέσει το συνταγματικό της καθήκον, ενημερώνοντας την Βουλή των Ελλήνων στην οποία λογοδοτεί για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιβεβαιώνει τις διαχρονικές καταγγελίες της Ελληνικής Λύσης. Η Ν.Δ. θέλει τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ετησίως στον ελληνικό λαό, μόνο για να εξασφαλίζει αργομισθίες στα «δικά της παιδιά», εις βάρος των Ελλήνων. Η ελεγχόμενη Ν.Δ. δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμποδίζει τόσο την λειτουργία της ΑΔΑΕ, όσο και την ενημέρωση του κοινοβουλίου για τα πεπραγμένα της".

Το ΜέΡΑ25, αναφέρει "Τα όσα δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας για "αυτόκλητους καλεσμένους" σχετικά με την πρόθεση του Προέδρου της ΑΔΑΕ, να εισφέρει στη Βουλή τα στοιχεία που συνέλεξε ως όφειλε, για τις παρακολουθήσεις που πραγματοποιούσε η ΕΥΠ υπό τον κ. Μητσοτάκη, επιβεβαιώνουν με τον εκκωφαντικότερο τρόπο την επιλογή του ΜέΡΑ25 να αποσύρει την εμπιστοσύνη από το πρόσωπο του, ήδη από τις 8 Απριλίου του 2022. Τότε που ο κ. Τασούλας, ως Πρόεδρος της Βουλής, δεν προστάτευσε τη Βουλή των Ελλήνων όταν ο κ. Ζελένσκι την μετέτρεψε σε θέατρο αισχρής ναζιστικής προπαγάνδας, με τη γνωστή ομιλία του Ουκρανού Χρυσαυγίτη του τάγματος Αζόφ. Ο κ. Τασούλας τότε, όχι μόνο δε διέκοψε τη σχετική συνεδρίαση, ως είχε ιερή υποχρέωση λόγω της προσβλητικής για το Κοινοβούλιο φιέστας Ζελένσκι-Αζόφ, αλλά στη συνέχεια, χειροκροτούσε κιόλας όρθιος μαζί με τον κ. Μητσοτάκη την ναζιστική φιέστα. Είναι, λοιπόν, σαφές πως ο κ. Τασούλας, είναι παντελώς ακατάλληλος και επικίνδυνος για αυτό τον θεσμικό ρόλο, κάτι που δυστυχώς συνεχίζει να αποδεικνύει καθημερινά λειτουργώντας όχι ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά ως επιτελάρχης του Επιτελικού Παρακράτους των υποκλοπών και των κλοπών της Μητσοτάκης Α.Ε., συμμετέχοντας πλέον ενεργά και στην συγκάλυψη των παρακολουθήσεων που έκανε ο κ. Μητσοτάκης".





