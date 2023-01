Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τι είπε αυτός που κρατούσε το δρεπάνι. Τι ζήτησε ο Αλέξης Κούγιας.





Με την πρώτη τοποθέτηση των 12 κατηγορούμενων επί των βαρύτατων πράξεων που τους αποδίδονται ξεκίνησε, στην κατάμεστη αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη για το αιματηρό οπαδικό επεισόδιο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του.

Άπαντες οι κατηγορούμενοι (ηλικίας 21 έως 26 ετών) και προσωρινά κρατούμενοι σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, παραδέχθηκαν ότι ήταν στο συμβάν, εκφράζοντας τη λύπη τους για την απώλεια του 19χρονου Άλκη, με τους περισσότερους να ζητούν συγγνώμη από την οικογένειά του. Πήραν δε, αποστάσεις από τη δολοφονία του νεαρού φοιτητή, αρνούμενοι τις πράξεις που τους αποδίδονται. Από την τοποθέτησή τους, διαφαίνεται και η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν κατά την αποδεικτική διαδικασία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφεραν οι κατηγορούμενοι, με τη σειρά που αναφέρονται στο κατηγορητήριο:

1ος: «Δεν αποδέχομαι τις πράξεις, ήμουν εκεί αλλά δεν έκανα κάτι, Λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε».

2ος: «Λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε».

3ος: «Λυπάμαι για το συμβάν. Ήμουν παρών, αλλά δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες».

4ος: «Ζητώ μία μεγάλη μεγάλη συγγνώμη από την οικογένεια του Άλκη, Ήμουν παρών, αλλά δεν έκανα τίποτα».

5ος: «Αρνούμαι τις κατηγορίες, ήμουν παρών, δεν έχω κάνει τίποτα».

6ος: «Αρνούμαι τις κατηγορίες όπως μου αποδίδονται».

7ος: «Αρνούμαι τις πράξεις».

8ος: «Αρνούμαι τις κατηγορίες και λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε».

9ος: «Συμμετείχα στο περιστατικό και αρνούμαι τις πράξεις. Εκφράζω τη βαθύτατα θλίψη μου για τον θάνατο του Άλκη και ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά του».

10ος: «Ζητώ συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του Άλκη όσο κι από τους φίλους του. Αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεων που μου αναλογούν γι' αυτά που πραγματικά έκανα. Δεν ήρθα σε καμία σωματική επαφή με τον Αλκιβιάδη. Αποδέχομαι μόνο ότι χτύπησα τον έναν από τους δύο φίλους του».

11ος: «Αρνούμαι τις κατηγορίες και ζητώ συγγνώμη».

12ος: «Αρνούμαι όλες τις κατηγορίες. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη για το συμβάν και τα συλλυπητήριά μου. Ο δικός μου ρόλος ήτα αυτός του "ταξιτζή", ήμουν 80 μέτρα μακριά και δεν κατέβηκα από το αυτοκίνητο».

Η πολιτική αγωγή ζητεί να διερευνηθούν κι άλλα αδικήματα

Λαμβάνοντας, στη συνέχεια, τον λόγο ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας του ΆλκηΚαμπανού και των δύο φίλων του, που παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για την υποστήριξη της κατηγορίας, υπέβαλε προφορικά μήνυση σε βάρος των κατηγορουμένων, ζητώντας να διερευνηθούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της διακεκριμένης κατοχής όπλων. Προς τον σκοπό αυτό ζήτησε, μετά το πέρας της δίκης, να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στο μεταξύ, το πρωί υπήρξε ένταση έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όταν μικρή μερίδα συγκεντρωμένων (χωρίς διακριτικά ομάδας) αποδοκίμασε λεκτικά τους κατηγορούμενους και κάποιους συνηγόρους τους, τους πρώτους κατά τη μεταγωγή τους και τους δεύτερους κατά την προσέλευσή τους στο μέγαρο. Ολιγόλεπτη ένταση επικράτησε και λίγο αργότερα έξω από τα δικαστήρια χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Ξανθόπουλος: Η συνέντευξη που δεν προβλήθηκε ποτέ (βίντεο)

Πάτρα: Ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε το μνημόσυνο της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Κρήτη: Από “κεραυνοβόλο μυοκαρδίτιδα” πέθανε 40χρονη