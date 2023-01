Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατοι παιδιών από σιρόπι για βήχα - ΠΟΥ: “Καμπανάκι” για νοθευμένα φάρμακα

Εκατοντάδες παιδιά πέθαναν εξαιτίας νοθευμένων σιροπιών κατά του βήχα σε χώρες της Ασίας. Η προειδοποίηση του ΠΟΥ.

Μετά τον θάνατο 300 και πλέον παιδιών εξαιτίας νοθευμένων σιροπιών κατά του βήχα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε σήμερα να αναληφθεί "άμεση και συντονισμένη δράση" για την εξάλειψη των μη συμμορφούμενων και πλαστών φαρμάκων.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων μηνών, τουλάχιστον επτά χώρες ανέφεραν περιστατικά με αντιβηχικά σιρόπια για παιδιά που πωλούνται ελεύθερα, χωρίς ιατρική συνταγή, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

Περισσότεροι από 300 θάνατοι συνδέονται με τη λήψη αυτών των φαρμάκων σε τρείς χώρες μεταξύ αυτών: την Γκάμπια, την Ινδονησία και το Ουζμπεκιστάν, διευκρίνισε ο ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι θάνατοι αφορούσαν "παιδιά μικρότερα των πέντε ετών".

Τα αναφερόμενα περιστατικά περιλαμβάνουν επιβεβαιωμένη ή ύποπτη μόλυνση από αντιβηχικά σιρόπια που παρασκευάστηκαν στην Ινδία με υψηλά επίπεδα αιθυλενογλυκόλης και διαιθυλενογλυκόλης. "Αυτές οι επιβλαβείς ουσίες είναι τοξικά χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως βιομηχανικοί διαλύτες και αντιψυκτικές ουσίες και μπορούν να είναι θανατηφόρα ακόμη κι αν ληφθούν σε μικρή ποσότητα", προειδοποίησε ο ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι τα προϊόντα αυτά "δεν θα πρέπει ποτέ να βρίσκονται μέσα στα φάρμακα".

Ο ΠΟΥ απηύθυνε μια πρώτη προειδοποίηση για τους θανάτους παιδιών που παρατηρήθηκαν στη Γκάμπια τον Οκτώβριο, ακολούθησε άλλη προειδοποίηση ένα μήνα αργότερα που εστίασε στην Ινδονησία και μια άλλη στις αρχές του μήνα για το Ουζμπεκιστάν.

Ο ΠΟΥ εξέδωσε προειδοποιήσεις κατά της χρήσης σιροπιών που παρασκευάζονται από τις ινδικές εταιρίες Marion Biotech και Maiden Pharmaceuticals και κάλεσε τις χώρες να διπλασιάσουν τις προσπάθειες για να εντοπίσουν και αποσύρουν από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μολυσμένο φάρμακο, να ενισχύσουν την εποπτεία στις αλυσίδες εφοδιασμού και να εκδώσουν προειδοποίηση σε περίπτωση εντοπισμού μη συμμορφουμένων προϊόντων.

Για τον ΠΟΥ, "δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά" και ζητεί "άμεσα και συντονισμένα μέτρα".

Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις πρέπει να εντοπίζουν και να αποσύρουν κάθε ιατρικό προϊόν που δεν πληροί τα πρότυπα και προσδιορίζεται από τις προειδοποιήσεις του ΠΟΥ, καθώς και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα προέρχονται από εγκεκριμένους προμηθευτές και ότι η πώλησή τους έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Όσοι παρασκευάζουν φάρμακα πρέπει να "αγοράζουν έκδοχα μόνο φαρμακευτικής ποιότητας και μόνο από αξιόπιστους προμηθευτές", επέμεινε ο ΠΟΥ.

Πρέπει να τηρούν πλήρη αρχεία των αγορών τους και να διενεργούν ενδελεχείς δοκιμές" στα συστατικά, πριν τα χρησιμοποιήσουν και εκδώσουν πιστοποιητικά για την ποιότητα ενός προϊόντος.

Τέλος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι προμηθευτές και οι διανομείς ιατρικών προϊόντων πρέπει "να αναζητούν πάντα τα σημάδια παραποίησης" και να πωλούν μόνο φάρμακα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.