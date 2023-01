Πολιτική

Τουρκικά ΜΜΕ: “Ο Μητσοτάκης απειλεί την Τουρκία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είδηση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έγινε η δήλωση του Πρωθυπουργού στην τελετή εγκαινίων του νέου τεχνικού κέντρου ΕΑΒ.



Η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «Θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πικρή πραγματικότητα», απαντώντας στο «Μπορεί να έρθουμε μία νύχτα ξαφνικά» του Ερντογάν έγινε είδηση σήμερα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Συγκεκριμένα, η Α Χαμπέρ γράφει: “Θρασεία απειλή από τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη προς την Τουρκία! Σκανδαλώδης απάντηση στα λόγια του προέδρου Ερντογάν.

«Ενώ οι ελληνικές παρενοχλήσεις της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο συνεχίζονται, ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης απείλησε την Τουρκία με τα λόγια: ‘Όσοι καυχιούνται ότι θα έρθω ξαφνικά ένα βράδυ, θα ξυπνήσουν ένα βράδυ και βρεθούν αντιμέτωποι με μια πικρή πραγματικότητα»”.

H Εν Σον Χαμπέρ αναφέρει: “Ο Μητσοτάκης απείλησε την Τουρκία. «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης, μετά την προειδοποίηση του προέδρου Ερντογάν με τις λέξεις ‘ξαφνικά μια νύχτα’, απείλησε την Τουρκία και είπε: ‘Θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πικρή πραγματικότητα’»”.

H Σον Ντακικά γράφει: “Ο Μητσοτάκης πέρασε ξανά τη γραμμή! Έκανε αναφορά στα λόγια του προέδρου Ερντογάν "Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα"

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος με κάθε ευκαιρία προβαίνει σε προκλήσεις κατά της Τουρκίας, ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Αναφερόμενος στα λόγια του προέδρου Ερντογάν για τον εξοπλισμό των νησιών με καθεστώς αποστρατικοποίησης, ο κ. Μητσοτάκης είπε: "Όσοι καυχιούνται ότι θα έρθουν ξαφνικά μια νύχτα, ξυπνούν ξαφνικά μια νύχτα και βρίσκονται αντιμέτωποι με μία πικρή πραγματικότητα". Η Ελλάδα, η οποία εξόπλισε τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, συνεχίζει να προκαλεί την Τουρκία με κάθε ευκαιρία. Ο πρόεδρος Ερντογάν απάντησε στον εξοπλισμό των νησιών λέγοντας: "Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Γιατί; Αν έχουν αυτά τα νησιά, έχουν βάσεις σε αυτά τα νησιά, μπλα μπλα μπλα μπλα. Αν συνεχιστούν αυτές οι παράνομες απειλές εναντίον μας, η υπομονή έχει και τα όριά της»”.





Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Συνελήφθη ο εκτελεστής

Παύλος: Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αποκλειστικά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Πισπιρίγκου: Τρισάγιο για την Τζωρτζίνα στον Κορυδαλλό (βίντεο)