Μητσοτάκης: Όσοι διαλαλούν ότι ίσως έρθουν μια νύχτα, μπορεί να προσγειωθούν στην πραγματικότητα

Στην τελετή εγκαινίων του νέου τεχνικού κέντρου ΕΑΒ ο Πρωθυπουργός. Το μήνυμα προς τον Ερντογάν.

Με τα νέα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και την αναβάθμιση των F-16 αλλά και τη μοίρα F-35 αργότερα, οι Ελληνικοί ουρανοί θωρακίζονται όσο ποτέ. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα, από την Τανάγρα, κατά την τελετή εγκαινίων του νέου τεχνικού κέντρου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Έκανε αναφορά στους «δίδυμους πυλώνες που στηρίζουν τη σημερινή Ελλάδα» αναφέροντας: «Από τη μια τον πατριωτισμό της ευθύνης που θέλει την Ελλάδα πάντα ισχυρή δύναμη αποτροπής αλλά και προώθησης της ειρήνης. Και δίπλα του, την αναπτυξιακή τροχιά, που επιστρέφει ως δίκαιο μέρισμα στον πολίτη».

«Στο πεδίο των ανοιχτών απειλών απαντάμε με αποφασιστική ετοιμότητα στην όποια μεγαλόστομη επιθετικότητα» επισήμανε και συνέχισε: «Όσοι διαλαλούν ότι ίσως έρθουν μια νύχτα ξαφνικά να ξέρουν ότι μπορεί να ξυπνήσουν μια νύχτα και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα».

«Θα το ξαναπώ», τόνισε, «ότι η πατρίδα μας δεν ανοίγει διάλογο με το παράλογο».

Υπογράμμισε, ότι σήμερα «γράφονται δύο εμβληματικά γεγονότα» και συμπλήρωσε: «Το πέμπτο αναβαθμισμένο σε έκδοση viper F-16 είναι έτοιμο να πετάξει από εδώ στην Κρήτη για να αναλάβει υπηρεσία. Και το τεχνικό κέντρο της ΕΑΒ αποκτά δυο σημαντικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της μακράς συνεργασίας που έχει με την ΕΑΒ η Lockheed Martin».

Αναφερόμενος στη συνεργασία της ΕΑΒ με τη Lockheed Martin, επισήμανε: «Μας κάνουν όλους περήφανους» καθώς «επιβεβαιώνουν τη συνέπεια στο πρόγραμμα ενίσχυσης της Πολεμικής Αεροπορίας».

Όπως είπε, «αιχμή της ΕΑΒ είναι η αναβάθμιση των F-16 αλλά και η ολοκλήρωση του προγράμματος των P3 Orion και η συντήρηση των C 130 και των πυροσβεστικών μας αεροσκαφών».

Δεν παρέλειψε, να αναφερθεί και στη συνεργασία ελληνικών πανεπιστημίων με την ΕΑΒ για την ανάπτυξη των προγραμμάτων κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) όπως ο «Αρχύτας» και ο «Γρύπας».

Η ΕΑΒ, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, «με 700 νέες προσλήψεις, διαθέτει πλέον 2000 στελέχη με υψηλή εξειδίκευση και νέα συλλογική σύμβαση εργασίας».

Ξεκαθάρισε ότι «ξεκινά η διαδικασία εύρεσης στρατηγικού επενδυτή με ποσοστό έως 49%» ενώ συνέχισε τονίζοντας ότι «το πλειοψηφικό ποσοστό της ΕΑΒ θα παραμένει πάντα στο ελληνικό δημόσιο».





Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Στην Τανάγρα για τα εγκαίνια του νέου τεχνικού κέντρου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) βρέθηκε ο Πρωθυπουργός και μίλησε για τον "πατριωτισμό της ευθύνης", την ώρα που η Κυβέρνηση του προχωράει σε ιδιωτικοποίηση της ΕΑΒ με το 49% να διατίθεται πως πώληση και τον ιδιώτη να αποκτάει και τον πλήρη έλεγχο της διοίκησης, μετά από την αλλαγή του ιδρυτικού χαρακτήρα και του ρόλου της ΕΑΒ από την Κυβέρνηση. Αυτός είναι ο "πατριωτισμός της ευθύνης" του κ. Μητσοτάκη. Προσπαθεί να "πουλήσει" προεκλογικά πατρίδα, την ώρα που στην κυριολεξία πουλάει την χώρα στους "επενδυτές", μη διστάζοντας να θέσει προς ιδιωτικοποίηση ακόμα και στρατηγικές υποδομές για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν μας κάνει φυσικά καμία εντύπωση το πού μπορεί να φτάσει η ιδιωτικομανία της Μητσοτάκης Α.Ε., αλλά μην έχει το θράσος από πάνω, να μας λέει πως αυτό θωρακίζει τη χώρα!».

