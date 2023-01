Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: στρεπτόκοκκος, αρθρώσεις και μεατραυματικό στρες

Πλούσια για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας, που παρουσιάζει η Φωτεινή Γεωργίου, στον ΑΝΤ1.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023, στις 10:00

Πώς και μέχρι πότε μπορούν οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά τους στη μελέτη;

Γιατί κάνουν «κρακ» και ήχους οι αρθρώσεις μας;

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Το δικαίωμα κάθε ανάπηρου ανθρώπου να ζει μια κανονική καθημερινότητα χωρίς εμπόδια.

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023, στις 10:00

Σε έξαρση οι λοιμώξεις στον λαιμό από στρεπτόκοκκο. Πώς τις αντιμετωπίζουμε;

Ειδικές κινήσεις και ασκήσεις για να βγάζουν τα φλέματα τα παιδιά μας.

Πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας το μετατραυματικό στρες;

Ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού: Όταν τρέχει το ρουθούνι μας υγρό.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Ποιοι παπαγάλοι μπορούν να μιλήσουν; Από πού μπορούμε να τους υιοθετήσουμε;

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

