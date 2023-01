Πολιτική

Πρόταση δυσπιστίας: Σκληρή κόντρα στη Βουλή με “άρωμα” εκλογών

Με» άρωμα» εκλογών και σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε ήδη η μάχη στη Βουλή, μετά την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για τη μεγάλη «μάχη» της Παρασκευής προετοιμάζονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μετά την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως φαίνεται, στις πολύωρες και ολονύχτιες συνεδριάσεις της Ολομέλειας, θα πάρουν το λόγο όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, με στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού τους έργου.

Από την άλλη, αναμένονται επιθέσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, με αντικείμενα τόσο την υπόθεση Παππά – Καλογρίτσα, όσο και τον «Μάξιμο Σαράφη». Τα πρώτα δείγματα, άλλωστε δόθηκαν ήδη χθες με τις αναφορές στη «Μαρία του Έβρου» από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Την ίδια ώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση, θα «πατήσει» στο θέμα των υποκλοπών, ενώ η κυβέρνηση θα «απαντήσει» με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο να μπαίνει στο «κάδρο» ως υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος πάντως, απάντησε πως δεν έχει καμία πολιτική βλέψη.

Ολομέτωπη σύγκρουση Τσίπρα - Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε χθες στη Βουλή ότι ο πρωθυπουργός «οργάνωσε αυτό το δίκτυο προκειμένου να έχει στο χέρι, όχι μόνο χρήσιμες πληροφορίες για τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους πολιτικούς του φίλους, τους οικονομικούς παράγοντες του τόπου, τη στρατιωτική ηγεσία, τους δημοσιογράφους, τους αξιωματικούς του στρατεύματος. Αλλά και για να τους έχει στο χέρι τους ίδιους, να τους εκβιάζει. Να γνωρίζει τις σκέψεις, τις επιδιώξεις, τις αδυναμίες τους». Πρόσθεσε ότι «το δίκτυο αυτό το οργάνωσε με πολύ σοβαρό σχεδιασμό από τη πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου».

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην υπόθεση αυτής της εκτροπής είναι αμετάκλητα ένοχοι. Δεν έχουν μόνο πολιτικές, αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι «η παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας όσων έκαναν ακόμα και την εθνική μας ασφάλεια πεδίο υποκλοπών και εκβιασμών, είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία, την ασφάλεια της χώρας, τα δικαιώματα».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, με αποδείξεις πια, επειδή η Ελλάδα θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μείνει ούτε στιγμή στη θέση της, ο πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του».

Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε τα "πυρά" κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και την πρόταση μομφή, από την Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων είπε: "Όσα κατακτήσαμε με κόπο δεν πρέπει να ανατραπούν. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα συνέπεια και συνέχεια. Όχι μια δεύτερη φορά στη συμφορά, αλλά μια δεύτερη εντολή στην προκοπή. Γι'αυτό σε όλο το επόμενο διάστημα λίγα θα έχουμε να πούμε με τους εκπροσώπους του χθες.

Οι πολίτες έχουν βιώσει μια τετραετία ψεμάτων και φόρων και πιστεύω τα χρόνια της εθνικής αξιοπρέπειας που ακολούθησαν. Ξέρουν ποιος στην πράξη μετρά και προχωρά και ποιος στα λόγια σκορπάει δίχως να μετρά. Η κοινωνία γνωρίζει ποιος μπορεί να ξεπερνά τρικυμίες. Κάθε πολίτης ο οποίος θα προσέλθει στην κάλπη την άνοιξη θα σκέφτεται τι θα είχε συμβεί αν ήταν άλλος στο τιμόνι να διαχειριστεί τις μεγάλες κρίσεις που μας έτυχαν. Βλέπει καθαρά, συγκρίνει, κρίνει, γυρίζει την πλάτη στο διχασμό και τη μιζέρια και είναι έτοιμοι οι πολίτες να απαντησουν στο δίλημμα αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω.

Σήμερα, μάλιστα, ο κ. Τσίπρας έγραψε μόνος του τον πρόλογο της ήττας τους καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Θα μετατραπεί σε πρόταση της δικής του απιστίας προς το λαό. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν θα διαπιστώσουμε απλά την αρραγή ενότητα του κόμματός μας. Θα είναι ευκαιρία να μάθουμε πολλά. Για το θέμα των υποκλοπών έχουμε ήδη τοποθετηθεί, χωρίς να αγνοούμε λάθη και χωρίς να διαλύουμε μια πολύτιμη υπηρεσία.

