Πολιτική

“Qatar gate” - Καϊλή: Το “διαζύγιο” από τον Τζόρτζι και τα... 7000000 ευρώ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο συνήγορος της, Κ. Δημητρακόπουλος στο "Πρωινό" για τις καταγγελίες ευρωβουλευτών για χρηματισμό της Εύας Καϊλή.

Το σκάνδαλο "Qatar gate" σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει διαρρήξει οριστικά τις σχέσεις μεταξύ της Καϊλή και Τζόρτζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον χωρισμό, με την πλευρά της Εύας Καϊλή να υπογραμμίζει ότι εμπιστεύτηκε τον λάθος άνθρωπο. "Δεν τίθεται ζήτημα διαζυγίου" ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Θέλησε, ακόμη, να αποσαφηνίσει ότι η Εύα Καϊλή δεν αποκάλεσε ποτέ «τοξικό τέρας» τον σύντροφό της, αλλά έτσι αποκάλεσε τα λεφτά που διαπίστωσε ότι βρίσκονταν κρυμμένα στο σπίτι της.

Πολωνοί ευρωβουλευτές εμπλέκουν την Εύα Καϊλή με τη Ρωσία και με μία προπαγάνδα που ετοίμαζε η Μόσχα.

Σε συνέντευξη τύπου οι ευρωβουλευτές από την Πολωνία ανέφεραν πως η Ρωσία διέθεσε 200 εκατομμύρια για προπαγάνδα στο εξωτερικό και τα 60 εκατομμύρια πήγαν στην Ευρώπη. Υπεύθυνη για τη διαχείρισή τους ήταν η Εύα Καϊλή, που σύμφωνα με τους ίδιους τους ευρωβουλευτές και το ρεπορτάζ στην εκπομπή "Το Πρωινό" πήρε ως "μίζα" για τη "διακίνηση" 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Δημητρακόπουλος σε δήλωσή του στο "Πρωινό" ανέφερε σχετικά με τις καταγγελίες των Πολωνών ευρωβουλευτών πως "όσα μεταδίδουν είναι συκοφαντίες, όπως συνέβη και με τα υποτιθέμενα χρήματα από τον Παναμά".





Ειδήσεις σήμερα:

Ντάνι Άλβες - σεξουαλική επίθεση: Το τατουάζ που τον “πρόδωσε”

Μεσολόγγι: Περιπολικό πήρε γιατρό για το νοσοκομείο

Κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ: Αποστρατεύονται 12 ταξίαρχοι, προάγονται επτά