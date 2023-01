Αθλητικά

Australian Open - Τσιτσιπάς: δύο βήματα μακριά από την κορυφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας τενίστας δίνει την πιο κρίσιμη μάχη… πριν από τον τελικό του Grand Slam.

Το προτελευταίο βήμα για την κορυφή του κόσμου, τελευταίο για να βρεθεί στον τελικό του Australian Open, θα κάνει τα ξημερώματα της Παρασκευής (05:30 ώρα Ελλάδας) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, απέναντι στον Κάρεν Κατσάνοφ στην «Rod Laver Arena».

Έχοντας μείνει πίσω από τους συμπατριώτες του, Ρούμπλεφ και Μεντβέντεφ τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι ο Κατσάνοφ είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος της τριάδας των Ρώσων. Για δεύτερο συνεχόμενο Grand Slam... άφησε πίσω τους φίλους του, φτάνοντας σε έναν ημιτελικό.

«Πιστεύω ότι αυτού του είδους ο ανταγωνισμός με θετικό τρόπο μεταξύ μας, γιατί μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι», είπε ο Κατσάνοφ.

«Κοιτάξτε τον Ρότζερ (Φέντερερ), τον Ράφα, τον Νόβακ, σωστά; Δεν θέλω να συγκριθούμε μαζί τους προφανώς, αλλά είναι κάτι που τους ώθησε όλα αυτά τα χρόνια. Το παραδέχονται πολλές φορές», τόνισε ο 20χρονος γεννημένος στη Μόσχα, Ρώσος αντίπαλος του Τσιτσιπά.

Συνολικά, ωστόσο, ο Κατσάνοφ έχει χάσει μόνο δύο σετ στη Μελβούρνη και έρχεται από μια νίκη-πρόκριση μετά από αποχώρηση του Κόντρα σε λιγότερο από δύο ώρες. Έτσι, νιώθει πιο γεμάτος ενέργεια πηγαίνοντας σε αυτόν τον ημιτελικό Grand Slam.

«Θα είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση», είπε, γνωρίζοντας ότι έχει να αντιμετωπίσει την ...ιστορία ενός αρνητικού ρεκόρ 0-5 απέναντι στον Τσιτσιπά.

«Το all-around παιχνίδι του αντιτίθεται στην τάση του Κατσάνοφ να μένει στη βασική γραμμή και να θέλει να υπαγορεύει με το forehand του», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα του Australian Open.

Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία του Τσιτσιπά να φτάσει στον πρώτο τελικό στο Australian Open και δεύτερο σε επίπεδο Grand Slam, μετά την ήττα από τον Τζόκοβιτς στο Παρίσι πριν από δύο χρόνια;

«Αισθάνομαι υπέροχα με το τένις μου», είπε ο Τσιτσιπάς.

«Δεν νομίζω ότι ένιωθα τόσο καλά εδώ και πολύ καιρό. Είμαι διαφορετικός παίκτης, παίζω διαφορετικά. Η νοοτροπία μου είναι διαφορετική. Όταν είμαι έξω στο γήπεδο, δεν σκέφτομαι πραγματικά τα αρνητικά. Απλώς βγαίνω εκεί έξω και παίζω το παιχνίδι», τόνισε ο 24χρονος Έλληνας πρωταθλητής.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας Καρολάιν στο “Πρωινό” για πιλότο: Οι γονείς του λένε στη Λυδία ότι είναι αθώος

Κορονοϊός - γρίπη - RSV: 170 θάνατοι σε μια εβδομάδα

Καταγγελία - ΕΜΠ: Φοιτητές έδωσαν εξετάσεις με... φακούς (εικόνες)