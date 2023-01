Κόσμος

Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις για το μακελειό σε συναγωγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παλαιστίνιος άνοιξε πυρ και σκότωσε 7 ανθρώπους κοντά σε συναγωγή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ στη διάρκεια της προσευχής του Σαββάτου.

Σαράντα δύο άνθρωποι συνελήφθησαν για ανάκριση μετά την φονική επίθεση που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, κοντά σε συναγωγή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή αστυνομία.

"Η αστυνομία συνέλαβε 42 υπόπτους για να τους ανακρίνει, ορισμένοι ανήκουν στην οικογένεια του τρομοκράτη", διευκρίνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Χθες το βράδυ, Παλαιστίνιος άνοιξε πυρ και σκότωσε 7 ανθρώπους κοντά σε συναγωγή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ στη διάρκεια της προσευχής του Σαββάτου, προτού να πέσει και ο ίδιος νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι ενισχύει τις δυνάμεις του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μία ημέρα μετά την επίθεση στη συναγωγή.

"Έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης από τις IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας), αποφασίστηκε να ενισχυθεί η Μεραρχία της Ιουδαίας και της Σαμάρειας (Δυτική Όχθη) με ένα επιπρόσθετο τάγμα", ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο: Σκότωσαν σκυλιά με φόλες που σκόρπισαν (σκληρές εικόνες)

Πέθανε οδηγώντας το αυτοκίνητο του στην εθνική οδό

Πασίγνωστος τράπερ συνελήφθη με γεμάτο πιστόλι