Αθλητικά

Άλκμααρ - Ουτρέχτη: Παυλίδης και Δουβίκας πέτυχαν χατ τρικ στον ίδιο αγώνα

Ποδοσφαιρική μαγεία στον αγώνα της Άλκμααρ με την Ουτρέχτη, που έληξε ισόπαλος 5-5, με πρωταγωνιστές τους Έλληνες επιθετικούς.

Η αποθέωση του επιθετικού ποδοσφαίρου στην Eredivisie είχε... διπλό ονοματεπώνυμο. Βαγγέλης Παυλίδης και Τάσος Δουβίκας, σε ένα από τα καλύτερα ματς της σεζόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, έλαμψαν στην αναμέτρηση της Άλκμααρ με την Ουτρέχτη (5-5), πετυχαίνοντας από ένα χατ τρικ, στην κορυφαία έως τώρα αναμέτρηση του ολλανδικού πρωταθλήματος από την έναρξη της σεζόν.

Το τελικό σκορ μπορεί παραπέμπει σε αγώνα... πόλο, αλλά πρόκειται για την αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής στην Ολλανδία, στο τέλος της οποίας συμπαίκτες και αντίπαλοι έσπευσαν να απονείμουν τα εύσημα στους δύο Έλληνες επιθετικούς, που κυριολεκτικά... οργίασαν.

Ο φορ της Άλκμααρ σκόραρε στο 31΄,34΄ και 78΄, ενώ ο επιθετικός της Ουτρέχτης στο 12΄, 17΄ και 65΄, ενώ είχε και μία ασίστ από την οποία προήλθε το γκολ της ισοφάρισης από τον φαν ντερ Στρικ στο 80ό λεπτό.

Τα 9 γκολ στο πρωτάθλημα και τα 15 σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε ο Παυλίδης με την φανέλα της ΑΖ στην τρέχουσα σεζόν, ενώ ο φορ των φιλοξενούμενων τα 10 στην Eredivisie και τα 11 συνολικά από την έναρξη της περιόδου.

