Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σακίρα, η 16η Μαρτίου και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

"Προσοχή στη 16η Μαρτίου καθώς θα είναι μέρα που θα "σκάσουν" σκάνδαλα" είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότηας των ζωδίων στο "Πρωινό".

Έπειτα αναφέρθηκε στον αστρολογικό χάρτη της Σακίρα αναφέροντας πως "είναι υδροχόος "χτυπημένη" από τον Κρόνο που δείχνει κακή σχέση με το μπαμπά της άρα και αργότερα με το σύζυγό της"

Αμέσως μετά, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι – προφήτης Ηλίας: Έκλεψαν τις καμπάνες του ναού

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 15χρονο στην πλατεία για να τον ληστέψουν

Αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκη