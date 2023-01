Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων - Χανιά: “έδωσε ζωή” με το θάνατό του

Η οικογένειά του έλαβε τη γενναία απόφαση να δωρηθούν τα όργανά του.

Ζωή μέσα από το θάνατο δίνει ένας 44χρονος άνδρας, εργαζόμενος στο νοσοκομείο Χανίων, που νοσηλευόταν στο ίδιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αφού διαπιστώθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός συνεπεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη, η οικογένειά του έλαβε τη γενναία απόφαση να δωρηθούν τα όργανά του, και ο δικός τους άνθρωπος να συνεχίσει να «ζει» με αυτό τον ιδιότυπο τρόπο, προσφέροντας ταυτόχρονα ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, υπό τον διοικητή κ. Μπέα, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, με το πιθανότερο σενάριο να "θέλει" να "σηκώνεται" ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας για τη μεταφορά των οργάνων στην Αθήνα.

