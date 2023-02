Οικονομία

DMΜOs - Τουρισμός: Το νέο εργαλείο για Δήμους - Περιφέρειες

Δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν να εκμεταλλευτούν το νέο εργαλείο που δημιουργήθηκε για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (DMΜOs) παρουσίασε πριν απο λίγες ημέρες, η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των τουριστικών προορισμών, καθώς έχουν ως στόχο την προβολή τους, την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη της βιώσιμης περιφερειακής οικονομίας των τοπικών κοινωνιών. Οι DMΜOs παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη προϊόντων που θα ενισχύσουν την εμπειρία του επισκέπτη, την ταυτότητα και την έκφραση της επωνυμίας του προορισμού.

«Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο marketing και management στον τουρισμό, το οποίο επεξεργάστηκε το Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να βοηθήσει τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη και κυρίως τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» ανέφερε στην ομιλία του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Υπογράμμισε ότι τα επιστημονικά- τεχνοκρατικά αυτά στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά καθώς θα «συμβάλλουν στην προσπάθειά που κάνουμε και στο όραμα που έχουμε η Ελλάδα να αποτελεί προορισμό και τις 365 ημέρες του έτους, ενώ ταυτόχρονα θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε πολιτικές του μέλλοντος και να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο το τουριστικό μας προϊόν», όπως ανάφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι ο σκοπός είναι κοινός και προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς με τη δημιουργία του πλαισίου λειτουργίας των DMΜOs διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων στον Τουρισμό σε ατομικό, συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Ο Υπουργός Τουρισμού κάλεσε επίσης την περιφερειακή- τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς του κλάδου και τους επαγγελματίες να συμμετέχουν στα προγράμματα έργων υποδομής και ανάπτυξης του RRF προκειμένου να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύθηκαν για τη συνεισφορά τους στον Τουρισμό ο κ. Γιάννης Ρέτσος (πρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε), ο κ. Αλέξανδρος Βασιλικός (προέδρος ΞΕΕ), ο κ. Γρηγόρης Τάσιος (πρόεδρος ΠΟΞ), ο κ. Δημήτρης Κουτούκης (Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΕΤ), ο κ. Yu Zenggang (Προέδρος ΟΛΠ), η κα Θεοδώρα Ρήγα (Γενική Εμπορική Διευθύντρια & Διευθύντρια Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΟΛΘ) και ο κ. Γιάννης Παράσχης (Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών).

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Γιώργος Πατούλης (Περιφερειάρχης Αττικής), Άντζελα Γκερέκου (πρόεδρος ΕΟΤ), Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αττικής), Καραβασίλης Δημήτρης (μέλος ΔΣ ΕΟΤ), Λύσανδρος Τσιλίδης, (πρόεδρος HATTA), Νώντας Μούσιος (CEO ΕΑΤΑ, Τουριστική Εταιρεία Δήμου Αθηναίων), Γιώργος Βερνίκος (Γενικός Γραμματέας ΙΝΣΕΤΕ & αναπληρωματικό μέλος ΣΕΤΕ), και Ιωάννα Παπαδοπούλου (Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing Δ.Α.Α).