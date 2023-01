Κοινωνία

F-4 – Μάριος Μιχαήλ Τουρούτσικας: Συγκλονίζει ο πατέρας του μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τις τελευταίες στιγμές πριν επιβιβαστεί στο μοιραίο Φάντομ ο συγκυβερνήτης, περιγράφει ο πατέρας του στον ΑΝΤ1. Τι λέει για την απώλεια του παιδιού, που από μικρό ήθελε να δαμάσει τους αιθέρες.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Πόνος, οδύνη, συντριβή και μαζί περηφάνια για το παιδί του. Για το δικό του αγόρι, τον άνδρα, εκείνον που μέχρι την παραμονή της μοιραίας πτήσης ήταν δίπλα του και έπειτα σε μια στιγμή «χάθηκαν τα πάντα».

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του Μάριου Μιχαήλ Τσουρούτσικα, ο συγκυβερνήτης του μοιραίου αεροσκάφους «ήταν το καλύτερο παιδί. Δεν είχε πειράξει ποτέ κανένα. Για όλους είχε ένα καλό λόγο: για την Αεροπορία, για τους συναδέλφους του, για τους Αρχηγούς, για τα αεροπλάνα… Παντού, όπου πετούσε, είχε τα καλύτερα λόγια».





«Έχει το όνομα του Αρχάγγελου: Μιχάλης, έχει το όνομα της Παναγίας, πετάει και κατά σύμπτωση αυτά τα ονόματα, όχι ότι θέλαμε να πετάξει. Δεν ήθελα ποτέ εγώ να πετάξει. Και βλέπω μου σκοτώνεται το παιδί, 29 χρονών, εν καιρώ ειρήνης. Τι να σκεφτώ εγώ;», λέει ο Κώστας Τσουρούτικας, θρηνώντας για το παλικάρι του.

Χάθηκε ο γιος του. Το παιδί που από μικρό ήθελε να γίνει πιλότος, που όνειρο του από παιδί ήταν η Σχολή Ικάρων, χάθηκε στη μοιραία πτήση. Πώς να το χωρέσει ο νους του γονιού;

«Δεν κατάλαβε τίποτα και αυτό είναι το παρήγορο. Το μη παρήγορο είναι ότι δεν οδηγούσε αυτός για να πω ότι σκοτώθηκε. Έκανε το λάθος και σκοτώθηκε. Τι να του κάνω; Αυτό το επάγγελμα διάλεξε. Ή τον σκότωσε ένας Τούρκος, μία αερομαχία να κάνανε, να πω “εντάξει, έπεσε εν καιρώ πολέμου”. Εν καιρώ ειρήνης; Με πονάει πάρα πολύ, δεν θα το ξεπεράσω ποτέ», λέει ο χαροκαμένος πατέρας.





Ο Κώστας Τουρούτσικας περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις στιγμές πριν ο άτυχος υποσμηναγός μπει στο Φάντομ. Ήταν όλο γέλια και χαρά, λέει.

Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «πήγε το πρωί και ο συνάδελφός του, ο οποίος είναι και εδώ, του μίλησε και ήταν «μέσα στην τρελή χαρά», μου λέει. Καλαμπούρια και τέτοιες συζητήσεις. Στις 10:13 απογειώθηκε και έντεκα παρά τέταρτο είχαν αυτές τις συζητήσεις».

Συνεχίζει λέγοντας «Μήπως θα τον απέτρεπα να του ‘λεγα “πες ότι χάλασε το αυτοκίνητο, πάρε μια μέρα άδεια, “δεν αισθάνομαι καλά” ή αυτός το πρωί να αρρωστήσει να μην πάει. Είμαστε διαλυμένοι σαν πατέρας, μάνα και οικογένεια, είμαστε τελειωμένοι από το χάρτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνέλθουμε εμείς, να συνέλθουμε από αυτή τη συμφορά, ποτέ».

Τον πατέρα του 29χρονου υποσμηναγού επισκέφθηκαν και τον συλλυπήθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.





