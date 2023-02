Οικονομία

Ευάλωτοι δανειολήπτες: Ανοίγει η πλατφόρμα για επιδότηση επιτοκίου

Ποιους δανειολήπτες αφορά το πρόγραμμα και πότε θα καταβληθεί η επιδότηση.

Οι δανειολήπτες όλων των τραπεζών μπορούν από σήμερα 1η Φεβρουαρίου 2023, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη πλατφόρμα, προκειμένου να τύχουν της σχετικής στήριξης, με πρώτο βήμα την έκδοση σχετικής βεβαίωσης ευαλώτου δανειολήπτη μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες υπενθύμισαν πως το σχέδιο προβλέπει την επιδότηση ποσοστού 50% της αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό της αύξησης την 30.6.2022) για διάστημα 12 μηνών, ενώ τα αναλογούντα ποσά εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων τον Απρίλιο.

Το σύνολο της δαπάνης για την υποστήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών θα καλυφθεί, στο πλαίσιο των διακριτών δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με ισόποσες εισφορές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Στην χρήση της πλατφόρμας, εκτός από τους δανειολήπτες των 4 συστημικών τραπεζών, επιβεβαιώνεται ότι μπορούν να προσφύγουν οι δανειολήπτες όλων τραπεζών.

