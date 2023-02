Κοινωνία

Βύρωνας: Εντοπίστηκε ο “μαϊμού” αστυνομικός που έκανε ελέγχους σε πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δικογραφία σε βάρος του 23χρονου που παρίστανε τον αστυνομικό και έκανε ελέγχους σε ανυποψίαστους πολίτες. Τι τον πρόδωσε;

Δικογραφία σε βάρος 23χρονου Αλβανού για το αδίκημα της αντιποίησης σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος, πριν από λίγες ημέρες σταμάτησε διερχόμενο πολίτη, στην περιοχή του Βύρωνα και του έκανε έλεγχο προσποιούμενος τον αστυνομικό. Μάλιστα, σχετικό βίντεο με το περιστατικό έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο 23χρονος, όταν πληροφορήθηκε ότι τον αναζητούν αστυνομικοί, παρουσιάστηκε αυτοβούλως, χθες, Τρίτη 31 Ιανουαρίου, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών με τη μηχανή που χρησιμοποιούσε και η οποία κατασχέθηκε.

Η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης και Αναστασιάδης στο Μάτι για το Πάρκο Μνήμης (εικόνες)

Άλκης Καμπανός: Η δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Σορβατζιώτης: Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης συμφώνησαν για διαζύγιο και “αμέσως” αρρώστησε η Τζωρτζίνα