Κοινωνία

Bύρωνας: Προσποιούνται τους αστυνομικούς και κάνουν ελέγχους σε διερχόμενους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρασύτατοι νεαροί ΄καταγράφουν και σε βίντεο την "δράση" τους, σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Νεαροί με αμφίεση αστυνομικών κάνουν πλάκα στους δρόμους του Βύρωνα, κάνοντας ελέγχους σε πολίτες.

Μάλιστα, οι ίδιοι καταγράφουν και την «πλάκα» τους σε βίντεο.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται η παρά που σταματά έναν διανομέα να του κάνει «έλεγχο».

Κι ενώ κάνουν «έλεγχο» στον αλλοδαπό διανομέα, οι άλλοι τραβάνε βίντεο.

Του ζητούν την ταυτότητα, το διαβατήριο, τους τα δίνει κι όλα αυτά ενώ εργάζεται.

Ο αλλοδαπός παρά το ότι φαίνεται να αντιλαμβάνεται πως πρόκειται για πλάκα, δίνει τα προσωπικά του έγγραφα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar gate” - Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Ο Παντσέρι θα πει ότι του πουν για να σωθεί (βίντεο)

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε δύο εργοστάσια

“The 2Night Show”, Παπαδόπουλος - Λουιζίδου: οι “Απαράδεκτοι”, το “χάσιμο” και η… φυλακή (βίντεο)