Τηλεθέαση - “VINYΛΙΟ”: “Έσκισε” το αφιέρωμα στη ζωή πριν την κυριαρχία της τεχνολογίας

Το νοσταλγικό αφιέρωμα, που μας θύμισε πώς ζούσαμε πριν την απόλυτη κυριαρχία της τεχνολογίας "σκόραρε" στην τηλεθέαση και στα social media.

Με το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» ταξίδεψαν στο παρελθόν χθες, Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, 1.629.800 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, τουλάχιστον για 1’.

Το νοσταλγικό αφιέρωμα, που μας θύμισε πώς ζούσαμε πριν την απόλυτη κυριαρχία της τεχνολογίας, σημείωσε 19% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ σε τέταρτο (20:15-20:30) χτύπησε 22,2%.

Το flashback του Αντώνη Κανάκη και των Γιάννη Σερβετά και Χρήστου Κιούση ένωσε μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή διαδρομή γεμάτη αναμνήσεις, συναισθήματα, μουσική και χιούμορ, και αξίζει να σημειωθεί ότι στο ανδρικό κοινό ηλικίας 35-54 ήταν #1 με 20,8%.

Μαζί τους στο στούντιο, ήταν και η Βερονίκη Περγαντή.

Στα social media, το «VINYΛΙΟ» ήταν για μία ακόμη φορά το #1 trend, λαμβάνοντας σχόλια και μηνύματα από χιλιάδες χρήστες.

