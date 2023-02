Κοινωνία

Λιμάνι Πειραιά: Νεκρός άνδρας στην Ε8

Νεκρός ανασύρθηκε από τα νερά στο λιμάνι του Πειραιά ένας άνδρας, το πρωί του Σαββάτου.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πρωινές ώρες σήμερα, από τη θαλάσσια περιοχή του κεντρικού λιμένα Πειραιά, κοντά στην πύλη Ε8, άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ''Θριάσιο'', όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

