Οικονομία

Olympus Bank: Στην Εθνική Τράπεζα οι καταθέσεις των δικαιούχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει τη μεταφορά των καταθέσεων των δικαιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας «Όλυμπος».

«Η Εθνική Τράπεζα, με το αίσθημα υπευθυνότητας που διαχρονικά επιδεικνύει, ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει τη μεταφορά των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας «Όλυμπος Συν Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Olympus Bank», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 456/04.02.23 της Τράπεζας της Ελλάδος και την έκδοση του σχετικού Δελτίου Τύπου, η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ») ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το σύνολο των καταθέσεων της Olympus Bank, τις οποίες αναλαμβάνει και διασφαλίζει πλήρως. Επισημαίνεται ότι η Εθνική Τράπεζα δεν αναλαμβάνει λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ή Παθητικού της Olympus Bank.

Η διαδικασία μεταφοράς και ενσωμάτωσης των καταθετικών λογαριασμών στα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας θα αρχίσει άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και στο βαθμό που εξαρτάται από την ΕΤΕ μέχρι τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023. Η ακριβής Ημερομηνία Έναρξης της Εξυπηρέτησης των δικαιούχων λογαριασμών καταθέσεων της Olympus Bank (οι «Νέοι Πελάτες») θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου.

Από την Ημερομηνία Έναρξης της Εξυπηρέτησης και μετά, οι Νέοι Πελάτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από το σύνολο του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και από τα ψηφιακά της δίκτυα (Internet banking, mobile banking) εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτά.

Η μεταφορά των λογαριασμών θα ολοκληρωθεί συστημικά και για αυτό το λόγο δεν είναι καταρχήν απαραίτητη η προσέλευση των Νέων Πελατών στο δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Από την Ημερομηνία Έναρξης της Εξυπηρέτησης, οι Νέοι Πελάτες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές (αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές κλπ.) και να εκδώσουν νέα χρεωστική κάρτα.

Οι Νέοι Πελάτες που είναι ήδη πελάτες ΕΤΕ και εγγεγραμμένοι στα ψηφιακά της δίκτυα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν κινήσεις στους λογαριασμούς προερχόμενους από Olympus Bank αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους στην ΕΤΕ.

Επισημαίνεται ότι οι λογαριασμοί θα μεταφερθούν στο σύνολό τους ως λογαριασμοί πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου, όψεως), ενώ θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους Νέους Πελάτες όλα τα προϊόντα καταθέσεων και επενδύσεων της ΕΤΕ.

Προτεραιότητα της Εθνικής Τράπεζας είναι να καθησυχάσει όλους τους Νέους Πελάτες για την ασφάλεια των καταθέσεων τους και να τους επιβεβαιώσει την δέσμευσή της για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Για το λόγο αυτό προχωρά με τις ακόλουθες ενέργειες:

Ειδική Γραμμή Τηλεφωνικής Επικοινωνίας στο 210-4848300: θα λειτουργεί από τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 στις 9 π.μ. και για όσο διάστημα χρειαστεί.

To ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της στις πόλεις της Δράμας, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας θα επεκταθεί μέχρι τις 5 μ.μ. καθημερινά, και μόνο για τους Νέους Πελάτες, ούτως ώστε να μπορούν να προσέλθουν σε αυτά εκτός κανονικού ωραρίου λειτουργίας και με λιγότερο φόρτο εργασίας.

Η Εθνική Τράπεζα θα μεριμνήσει να συζητήσει με τον ειδικό εκκαθαριστή για θέματα που αφορούν στους εργαζόμενους της Olympus Bank.

Η Εθνική Τράπεζα καλωσορίζει τους Νέους της Πελάτες και δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίσει την ταχεία και ασφαλή εξυπηρέτησή τους

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: η κόντρα Τσίπρα - Ανδρουλάκη και ο δρόμος για τις τρίτες κάλπες

Θάσος: ψαράς μπλέχτηκε στα δίχτυα του και παραλίγο να πνιγεί (βίντεο)

Ρεάλ Μαδρίτης: Μόντριτς και Μπενζεμά παραμένουν