Βόλος: Πέρασε από τη Λιβαδειά και “αγκαλιάζει” τα play off

Στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας πέρασε ο Βόλος μετά τη νίκη επί της Λιβαδειάς.

Ο Βόλος επέστρεψε μετά από δύο σερί ήττες στις επιτυχίες και παράλληλα ανέβηκε στην πέμπτη θέση της Super League, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα πλέι-οφ. Χάρη σε γκολ του Πιρές στο 61΄, του Ντέλετιτς στο 69΄ και του Κούτσια στο 90΄, η θεσσαλική ομάδα νίκησε 3-0 στη Λιβαδειά τον Λεβαδειακό, σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική. Οι "πράσινοι" της Βοιωτίας συμπλήρωσαν επτά ματς χωρίς νίκη και πλέον, μετά και τη νίκη του Ιωνικού επί του Αρη το Σάββατο (4/2), υποχώρησαν στη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι γηπεδούχοι πήραν στο ξεκίνημα τα ηνία της αναμέτρησης, κέρδισαν κάποια κόρνερ, αλλά δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ουσιαστικά την εστία του Κλέιμαν, παρά μόνο με σουτ έξω από την περιοχή, που δεν προξένησαν ιδιαίτερα προβλήματα στον έμπειρο τερματοφύλακα. Αντίθετα, όταν ο Βόλος "ξεμύτισε" και βγήκε μπροστά, έγινε απειλητικός με δύο αξιόλογα σουτ του Τσιρίνος, το πρώτο εκ των οποίων κόντραρε σε αμυνόμενους και κατέληξε κόρνερ, ενώ το δεύτερο βρήκε σε ετοιμότητα τον Στογιάνοβιτς. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μία ωραία προσπάθεια και σέντρα του Λούα Λούα, όπου όμως ο Γερεμέγεφ δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας.

Το β΄ μέρος ξεκίνησε με τον διαιτητή Παπαπέτρου να υποδεικνύει πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων, για μαρκάρισμα του Βινίσιους στον Πιρές, όμως μετά από παρέμβαση του VAR και εξέταση του βίντεο, ο Αθηναίος διαιτητής ανακάλεσε την απόφασή του.

Οι Θεσσαλοί δεν κέρδισαν το πέναλτι σε αυτή τη φάση, σκόραραν όμως στο 61΄, με τον Πιρές να εκμεταλλεύεται ιδανικά την ασίστ του Κούτσια στην αντεπίθεση και να ανοίγει το σκορ. Ο Λεβαδειακός έδειξε σοκαρισμένος και ανήμπορος να αντιδράσει και στο 69΄ ο Βόλος διπλασίασε τα τέρματά του, με κεφαλιά του Ντέλετιτς από σέντρα του Αλχο. Στο 90΄ ο Κούτσιας πήρε την πάσα από τον Καρτάλη και με ωραίο σουτ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην πέμπτη φετινή εκτός έδρας νίκη της ομάδας του.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Σιέλης

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, Μεχία, Βινίσιους, Νταμπό, Βήχος, Βρακάς, Γερεμέγεφ (64΄ Νίκας), Παναγιώτου, Λούα Λούα (57΄ Σαχπεκίδης), Τσάπρας, Τζημόπουλος (65΄ Σαβιέρ)

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο, Εσκοβάλ, Σιέλης, Σι, Γκάτζι, Λούνα, Πιρές (90΄+ Τάχατος), Τσιρίνος (80΄ Καρτάλης), Ντέλετιτς (88΄ Πίρινεν), Κούτσιας

