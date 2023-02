Life

Γέννησε η Ελένη Φουρέιρα

Το πρώτο της παιδί έφερε στη ζωή η Ελένη Φουρέιρα.

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Ελένη Φουρέιρα, που γέννησε τον γιο της, καρπό της σχέσης της με τον Αλμπέρτο Μποτία.

Το αγοράκι ήρθε στη ζωή και την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η influencer Soula Glamorous.

Την εγκυμοσύνη της είχε κάνει γνωστή η ίδια μέσα από προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, δημοσιεύοντας μία τρυφερή ανάρτηση ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

