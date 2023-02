Κόσμος

“Qatar Gate” - Παντσέρι: αναβολή για την απόφαση έκδοσης της φοροτεχνικού του

Πότε θα αποφασίσει το Εφετείο του Μιλάνου την έκδοση της φοροτεχνικού στο Βέλγιο.

Αναβλήθηκε για τις 9 Μαρτίου η απόφαση του Εφετείου του Μιλάνου, σχετικά με το αίτημα των βελγικών αρχών για την έκδοση της φοροτεχνικού του Αντόνιο Παντσέρι, Μόνικα Ροσάνα Μπελίνι, στις Βρυξέλλες.

Αιτία της νέας αυτής αναβολής είναι ότι από την εισαγγελία των Βρυξελλών δεν έχουν ακόμη σταλεί στο Μιλάνο διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τυχόν εμπλοκή της Μπελίνι σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της φοροτεχνικού, παράλληλα, ζήτησαν να αρθεί το μέτρο του κατ' οίκον περιορισμού της "ώστε να μπορέσει να ξαναρχίσει να εργάζεται". Το Εφετείο του Μιλάνου αναμένεται να λάβει τη σχετική απόφαση μέσα στις επόμενες ημέρες.

