Βόλος: 19χρονη πέθανε λίγες ημέρες αφότου παραπονέθηκε για πόνους στο στομάχι

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Βόλου, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα ο θάνατος μίας 19χρονης κοπέλας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, νεαρή παραπονέθηκε στους γονείς της πριν από 45 ημέρες για πόνο στο στομάχι. Επισκέφθηκε γιατρό, ο οποίος την καθησύχασε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά κάποια συνηθισμένη πάθηση.

Όμως, για πολλές ημέρες αργότερα, ο πόνος επέμενε και το άτυχο κορίτσι μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου διαγνώστηκε ότι έπασχε από επιθετικό καρκίνο.

Στην επανεξέταση που έκανε λίγες ημέρες αργότερα, η κλινική της εικόνα ήταν χειρότερη, καθώς ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση και η θεραπεία δεν είχε πολλές ελπίδες.

Δυστυχώς, η 19χρονη κατέληξε πριν λίγες ώρες, νοσηλευόμενη στο Νοσοκομείο του Βόλου, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη και πόνο στους γονείς της και στα αδέρφια της.



