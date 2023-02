Κόσμος

Ελβετία: Επεισόδια με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες σε διαδήλωση για το Κλίμα

Δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και πλαστικές σφαίρες χρησιμοποίησε χθες Σάββατο η ελβετική αστυνομία στη Βασιλεία προκειμένου να απωθήσει τους εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να συμμετάσχουν σε «επαναστατική διαδήλωση για το κλίμα», χωρίς άδεια των αρχών.

Μεγάλο μέρος των διαδηλωτών φόραγε κουκούλες και προστατευτικά γυαλιά.

Η αστυνομία της Βασιλείας ανέφερε σε σειρά αναρτήσεών της στο Twitter πως «400 κουκουλοφόροι συμμετέχουν στη διαδήλωση» και «επιδιώκουν να εμπλακούν σε σύγκρουση με την αστυνομία».

Lautsprecheransagen laden zum Dialog mit dem Dialogteam ein. pic.twitter.com/uD5vUAPF6O — Kantonspolizei Basel-Stadt (@Kapo_BS) February 11, 2023

Οι διαδηλωτές, που κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «πράσινος καπιταλισμός δεν υπάρχει», μπήκαν στο κέντρο της πόλης «παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις» να μην προχωρήσουν, πρόσθεσε.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, που «παρενοχλήθηκαν», προχώρησαν σε «χρήση βλημάτων από καουτσούκ», πάντα σύμφωνα με την αστυνομία, που έκανε επίσης λόγο για χρήση «χημικών».

Σύμφωνα με το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων ATS, η αστυνομία έκανε «μαζική» χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού και πλαστικών σφαιρών.

