Παρίσι: Τεμαχισμένο πτώμα γυναίκας βρέθηκε σε πάρκο

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε το μεσημέρι και αμέσως το δημοφιλές πάρκο έκλεισε για το κοινό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες.

Ο τεμαχισμένος κορμός μιας γυναίκας βρέθηκε σήμερα μέσα σε έναν σάκο στο Μπιτ-Σομόν, ένα πάρκο στα βορειοανατολικά του Παρισιού, πολύ δημοφιλές για περιπάτους και πικνίκ, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

Αστυνομικοί της υπηρεσίας πάρκων και κήπων της πόλης έκαναν τη μακάβρια ανακάλυψη γύρω στο μεσημέρι, ανέφερε ο δήμαρχος του 19ου Διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας, Φρανσουά Ντανιό. Το πάρκο έκλεισε για το κοινό, προκειμένου να ερευνηθεί σε όλη την έκτασή του.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα, στον σάκο που ήταν πεταμένος σε θάμνους βρέθηκε η λεκάνη μιας γυναίκας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για την ταυτότητα του θύματος ή για τη στιγμή του θανάτου της. Την υπόθεση έχει αναλάβει η δικαστική αστυνομία του Παρισιού.

Μια κάτοικος της συνοικίας, που ήταν έξω από το πάρκο γύρω στις 6 το απόγευμα, είπε ότι την ενημέρωσε η κόρη της να μην πάει εκεί. «Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται κάποιο πτώμα στο Μπιτ-Σομόν όμως, ένα τεμαχισμένο πτώμα, αυτό είναι η απόλυτη φρίκη», σχολίασε.

Το πάρκο θα παραμείνει κλειστό και αύριο Τρίτη ώστε οι αστυνομικοί να το ερευνήσουν με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, είπε ο δήμαρχος.

Το πάρκο Μπιτ-Σομόν, ο «πράσινος πνεύμονας» του ανατολικού Παρισιού, δημιουργήθηκε το 1867 από τον Ναπολέοντα Γ΄. Χάρη στη λιμνούλα, τους καταρράκτες και το σπήλαιό του προσφέρεται για περιπάτους και άσκηση ενώ τα Σαββατοκύριακα συχνάζουν εκεί πολλές οικογένειες.

