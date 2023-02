Πολιτισμός

Πέθανε η Δέσποινα Νικολαΐδου

Η συμπρωταγωνίστρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη σε κάποιες από τις κορυφαίες της ταινίες της, έφυγε από τη ζωή.

Πέθανε η Δέσποινα Νικολαΐδου, μία από τις ηθοποιούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και συμπρωταγωνίστρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» και η τελευταία εν ζωή συμμαθήτριά της από την ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανίο».

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσω ανάρτησής του.

«Ακόμα ένα αντίο σήμερα και θλίψη στην οικογένεια των ηθοποιών.. Η τελευταία εν ζωή συμμαθήτρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη πολυτάλαντη Δέσποινα Νικολαΐδου και σύζυγος του αείμνηστου Γιώργου Μούτσιου δεν είναι πια κοντά μας.. μέσα από τόσους ωραίους ρόλους θα την θυμόμαστε! στον Χολαργό 12.30 το Σάββατο ή εξόδιος ακολουθία.. Καλό ταξίδι από όλους μας», έγραψε σχετικά ο πρόεδρος του ΣΕΗ.

