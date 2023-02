Κοινωνία

Πέτρου Ράλλη: Φωτιά σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στην γέφυρα της Πέτρου Ράλλη, μετά από πρόσκρουση του σε στύλο.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε αυτοκίνητο που εκινείτο επί της Πέτρου Ράλλη.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Κωνσταντινουπόλεως, στον Ταύρο Αττικής.

Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 3 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η φωτιά, που έχει καταστρέψει ολοσχερώς το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αυτό προσέκρουσε σε στύλο. Από την στιγμή του ατυχήματος, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα της Πέτρου Ράλλη προς την Νίκαια.

