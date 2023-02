Πολιτική

Πέθανε ο Άγγελος Μοσχονάς

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του Άγγελου Μοσχονά.

Έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 80 ετών ένα από τα παλιότερα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ο Άγγελος Μοσχονάς.

Υπήρξε επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ενώ διετέλεσε και αντιδήμαρχος.

Ο Άγγελος Μοσχονάς ήταν από τα παλιά μέλη της ΟΝΝΕΔ και μία από τις πιο ιστορικές μορφές της Νέας Δημοκρατίας.

Η γαλάζια παράταξη έχασε την Πέμπτη ακόμη ένα στέλεχος της, με εμπλοκή και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς έφυγε από την ζωή ο Στρατής Στρατήγης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε:

"Θρηνώ για την απώλεια του αγωνιστή της παράταξής μας και αγαπημένου μου φίλου, Άγγελου Μοσχονά. Καλό ταξίδι Άγγελε…"

Σε ανακοίνωση της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον Άγγελο Μοσχονά, μια ιστορική μορφή της παράταξης, ένα από τα παλαιότερα στελέχη του κόμματος, έναν άνθρωπο συνυφασμένο με την αυτοδιοικητική προσφορά στην Αθήνα και τους πολίτες της.

Ο Άγγελος Μοσχονάς υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πολιτικής και αυτοδιοικητικής του πορείας ένας συνεπής, εργατικός και άξιος αγωνιστής.

Διετέλεσε για πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος και μετέπειτα Αντιδήμαρχος Αθηναίων.

Υπήρξε πάντα ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα που υπηρέτησε με δυναμισμό τις ιδέες και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».