Ολυμπιακός και Μαρσέλο οδεύουν προς... διαζύγιο

Ολιγόμηνη θα είναι όπως όλα δείχνουν η παρουσία του Μαρσέλο στον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον σε συζητήσεις για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Ο Βραζιλιάνος, άλλοτε σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και 5 φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τους «μερένχες», είχε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, όμως εδώ και καιρό φαινόταν να έχει βρεθεί εκτός πλάνων του Μίτσελ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 34χρονος αριστερός μπακ έχει στα χέρια του πρόταση από ομάδα του εξωτερικού η οποία τον ικανοποιεί και πλέον είναι σε διαδικασία «διαζυγίου» με τους Πειραιώτες.

Με την «ερυθρόλευκη» φανέλα αγωνίστηκε μόλις σε 10 αγώνες (5 για το πρωτάθλημα, 2 για το Europa League και 3 για το Κύπελλο), σημειώνοντας 3 γκολ, όλα το Κύπελλο Ελλάδας.

