Ολυμπιακός - Μαρσέλο: Η “Marca” για το μέλλον του Βραζιλιάνου

Ποιος είναι ο τίτλος για τον Μαρσέλο στο πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας «Marca». Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του.



«Η μυστηριώδης περίπτωση του Μαρσέλο στον Ολυμπιακό: Λύση συμβολαίου και κατεύθυνση προς τη Μαδρίτη».

Αυτός είναι ο τίτλος στο πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας «Marca», η οποία αναφέρει ότι «ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει μόλις 10 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό και κάτι παραπάνω από 300 λεπτά, έλυσε το συμβόλαιό του με την ελληνική ομάδα. Επιστρέφει στη Μαδρίτη για να αναρρώσει από τραυματισμό».

Οι Ισπανοί κάνουν μία διαδρομή στην πορεία του Μαρσέλο στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι «το τελευταίο παιχνίδι του Μαρσέλο με τον Ολυμπιακό ήταν στις 11 Ιανουαρίου. Από τότε τίποτα. Μια μεταγραφή που ήδη ορίζεται στην Ελλάδα ως «φιάσκο» και που έχει απογοητεύσει τους χιλιάδες φιλάθλους (περισσότεροι από 25.000 συγκεκριμένα) που πήγαν να τον υποδεχθούν κατά την άφιξή του στον Πειραιά. Τρία γκολ σε 10 αγώνες (όλα τα γκολ στο κύπελλο) και μόλις δύο εκκινήσεις στην αρχική ενδεκάδα. Συνολικά, μόλις 332 λεπτά από τα οποία μόλις τα 92 ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα ελάχιστο αποτύπωμα άφησε η υπογραφή του Βραζιλιάνου, θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης, κάθε άλλο παρά επιτυχία. Το "φιάσκο" ολοκληρώθηκε αυτή την Κυριακή, όταν ο Μαρσέλο έλυσε το συμβόλαιό του με την ελληνική ομάδα.»

Η Marca συνεχίζει σημειώνοντας ότι «ο Βραζιλιάνος τραυματίας επιστρέφει στη Μαδρίτη για να αναρρώσει και η Ρεάλ Μαδρίτης θα τον υποδεχθεί. Αυτή τη σεζόν, ο Μαρσέλο έχει χάσει οκτώ παιχνίδια λόγω τραυματισμού.»

Ανάλογες οι αναφορές της «As», που έχει τίτλο: «Ο Μαρσέλο θα λύσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό μετά από μόλις πέντε μήνες», αλλά και της «Mundo deportivo», η οποία αναφέρει: «Ο Μαρσέλο λύνει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είχε υπογράψει μόλις πριν από πέντε μήνες για τον ελληνικό σύλλογο.

Ο Μαρσέλο έφτασε ως ελεύθερος στον Ολυμπιακό στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

