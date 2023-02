Κοινωνία

Εξάρχεια: επιθέσεις με μολότοφ σε διμοιρία ΜΑΤ

"Ένταση" το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων.

Δύο επιθέσεις με μολότοφ έγιναν στην περιοχή των Εξαρχείων το Σάββατο το βράδυ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια προγραμματισμένης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες στην πλατεία Εξαρχείων, γύρω στις 9.10μμ μια ομάδα 15-20 ατόμων αποκόπηκε από το πλήθος και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ επιτέθηκε στην διμοιρία των ΜΑΤ, που βρίσκεται στην Χαριλάου Τρικούπη, πετώντας αντικείμενα και βόμβες μολότοφ.

Λίγο αργότερα, γύρω στις 11 το βράδυ, ομάδα αγνώστων επιτέθηκαν με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά.

Από τις επίθεσεις δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

