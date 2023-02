Κοινωνία

Δολοφονία στη Μύκονο: είχα πιεί και θόλωσα, υποστηρίζει ο επιχειρηματίας

Μετανοιωμένος για την πράξη του ο επιχειρηματίας που όπως ομολόγησε σκότωσε με καραμπίνα τον 34χρονο στη Μύκονο.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται σήμερα ο επιχειρηματίας που πυροβόλησε και σκότωσε έναν 34χρονο, έξω από μπαρ στη Μύκονο.

Στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος της Μυκόνου πέρασε τη νύχτα ο καθ' ομολογίαν δράστης του άγριου φονικού που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Μύκονο.

Ο νεαρός επιχειρηματίας παρουσιάστηκε μόνος του στις αρχές μιαμιση ώρα μετά το έγκλημα και παραδέχτηκε ότι σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος επιχειρηματίας θα υποστηρίξει ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του καυγά με αποτέλεσμα να "θολώσει", να επηρεαστεί η κρίση του καθώς και πως είναι μετανιωμένος για την πράξη του.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ήταν ξημερώματα Δευτέρας όταν ξεκίνησε ο καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες μέσα σε μπαρ στα Σκυλάμπελα στο νησί των ανέμων. Γρήγορα πιάστηκαν στα χέρια και σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης έβγαλε μαχαίρι.

Αιτία λένε αυτοί που γνωρίζουν ήταν μία κοπέλα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος του νησιού: «Για τα μάτια μιας κοπέλας (ερώτηση: Μιας μπαργούμαν;) Ναι. Ήταν στο συγκεκριμένο μαγαζί, τα πίνανε μαζί είχανε πάει, κυκλοφορούν μαζί κατά καιρούς, φίλοι υποτίθεται ότι είναι.»

Θαμώνες αλλά και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης αντιλήφθηκαν τον καυγά και τους τους χώρισαν. Όμως ο δράστης έφυγε πήγε στο σπίτι του πήρε μία καραμπίνα, επέστρεψε στο μπαρ και δολοφόνησε εν ψυχρώ το θύμα πυροβολώντας τον δύο φορές στο κεφάλι.

Ο δράστης οδηγείται σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθεί.

