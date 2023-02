Κοινωνία

Μύκονος - Έγκλημα: Τον πυροβόλησε στο κεφάλι

Τα πρώτα στοιχεία για το άγριο έγκλημα στη Μύκονο.

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στη Μύκονο με έναν Έλληνα να πυροβολεί στο κεφάλι 34χρονο Αλβανό με καραμπίνα για τα «μάτια» μιας γυναίκας.

Το έγκλημα έγινε έξω από μπαρ στη Μύκονο, για τα μάτια μιας γυναίκας.

Θύτης και θύμα διαπληκτίστηκαν σε μπαρ του νησιού για μία γυναίκα. Ο δράστης έφυγε, πήγε στο σπίτι του και πήρε την καραμπίνα του, επιστρέφοντας στο μπαρ.

Ο 34χρονος ήταν έξω από το μπαρ και ο δράστης τον πυροβόλησε στο κεφάλι, σκοτώνοντάς τον.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος πρόκειται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον εισαγγελέα, στη Σύρο.

