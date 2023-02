Εξάρχεια: Φωτιές σε αυτοκίνητα από επίθεση σε αστυνομικούς (εικόνες)

Κοινωνία

Επεισόδια σημειώθηκαν στα Εξάρχεια το βράδυ της Τρίτης, με ομάδα αγνώστων να επιτίθεται κατά διμοιρίας των ΜΑΤ.

Επεισόδια έγιναν στα Εξάρχεια, το βράδυ της Τρίτης (21/02), με αγνώστους να πραγματοποιούν καταδρομική επίθεση με φωτοβολίδες και μολότοφ κατά δυνάμεων των ΜΑΤ.

Από τα επεισόδια στα Εξάρχεια τυλίχτηκαν στις φλόγες σταθμευμένα αυτοκίνητα, στην διασταύρωση τω οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη.

Ειδικότερα, επίθεση από ομάδα 30 ατόμων δέχτηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης, διμοιρία των ΜΑΤ στην πλατεία Εξαρχείων.

Οι άγνωστοι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες και πέτρες κατά των αστυνομικών, οι οποίοι αντέδρασαν, παίρνοντας στο κυνήγι την ομάδα των ατόμων.

Κατά την διαφυγή τους μέσα από τα στενά της περιοχής, οι άγνωστοι πυρπόλησαν κάδους σκουπιδιών και ένα αυτοκίνητο, που τυλίχθηκε στις φλόγες, οι οποίες μάλιστα επεξτάθηκαν και σε δεύτερο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο δίπλα του.

