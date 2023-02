Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Ποτά “μπόμπες” έστειλαν δεκάδες μαθητές στο νοσοκομείο

Τα διαδοχικά περιστατικά προκάλεσαν την επέμβαση του εισαγγελέα, ενόψει και της κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Πολλοί μαθητές στην Πάτρα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες, καθώς είχαν καταναλώσει νοθευμένα ποτά.

Συγκεκριμένα, 18 μαθητές κατέληξαν στο Νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία και ο φάκελος έφτασε στα χέρια του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Οι έλεγχοι τις επόμενες μέρες αναμένεται να ενταθούν, καθώς υπάρχει ανησυχία για ανάλογη συνέχεια λόγω του καρναβαλιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της Πάτρας ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν αν σερβίρονται ποτά «μπόμπες» στα πάρτι που διοργανώνονται ακόμα και σε ανηλίκους, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι με διάταξη, από το περασμένο καλοκαίρι, σε περίπτωση που κάποιος διαθέτει προς πώληση παράνομα αλκοολούχα ποτά προβλέπεται η σφράγιση για χρονικό διάστημα 10 έως 30 ημερών και προβλέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, με στόχο την αποτροπή από την τέλεση των παραβάσεων.

