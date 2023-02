Κόσμος

Κύπρος: Oμοφοβική επίθεση σε πανεπιστήμιο (εικόνες)

Μαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο άγνωστοι κουκουλοφώροι εισβλάλλουν στην αίθουσα της εκδήλωσης για τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ομοφοβική επίθεση από κουκουλοφόρους στο κοινό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Φοιτητική Ένωση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό, καταγγέλλει η Accept - LGBTI Cyprus, σημειώνοντας ότι υπάρχουν οπτιοακουστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες.

Σύμφωνα με την οργάνωση και με μαρτυρίες, οι κουκουλοφόροι εισέβαλαν στην αίθουσα, πήραν τον πυροσβεστήρα και άρχισαν να ψεκάζουν τον κόσμο πριν επιτεθούν σε παριστάμενους φωνάζοντας ομοφοβικά συνθήματα μίσους, προβαίνοντας χειρονομίες και προκαλώντας τρόμο στο κοινό. Στην αποχώρησή τους έσπαζαν και κατέστρεφαν πράγματα ιδοκτησίας του Πανεπιστημίου.

Η Accept - LGBTI Cyprus εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την επίθεση απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στην κυπριακή αστυνομία και στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman.

Στήριξη και από το Νίκο Χριστοδουλίδη

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση κουκουλοφόρων στη διάρκεια εκδήλωσης της οργάνωσης Accept – ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου στο ΤΕΠΑΚ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της αξιοπρέπειας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτα σε δημοκρατικό κράτος.

«Επικεντρωνόμαστε αποφασιστικά στην προσπάθεια για άρση όλων των διακρίσεων που περιορίζουν δικαιώματα πολιτών ή προκαλούν ανισότητες και στηρίζουμε το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή, ως δημοκρατική κατάκτηση.

Πράξεις βίας, όπως αυτές που έλαβαν χώρα στο ΤΕΠΑΚ δεν είναι αποδεκτές και είναι καταδικαστέες. Η Αστυνομία έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση του περιστατικού και αναμένουμε πολύ σύντομα να υπάρξει αποτέλεσμα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: alphanewslive

