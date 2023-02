Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις και οι αντιφατικές ημέρες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Σήμερα δεν θέλω να πω αποκλειστικά για την ημέρα, αλλά ευρύτερα για αυτές τις ημέρες, που είναι λίγο περίεργες και αντιφατικές», είπε το πρωί της Πέμπτης, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

Όπως συμπλήρωσε η αστρολόγος, «από την μία οι πλανήτες στον Κριό μας κάνουν να ερωτευόμαστε, να τρέχουμε, να θέλουμε να κερδίσουμε χρήματα».

Προσέθεσε ότι «από την άλλη, ο Ήλιος στους Ιχθύες θέλει να μας βάλει σε σκέψη “τί είναι η ζωή, πώς πορευόμαστε;”, δηλαδή να δούμε την συναισθηματική πλευρά της ζωής και όχι μόνο πως θα βγάλουμε λεφτά».

«Πρέπει μόνοι μας να το σκεφθούμε για να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, σημειώνοντας ότι «πολλοί μπορεί να γελάσουν, αλλά όσο ο Ήλιος και ο Ποσειδώνας είναι στους Ιχθύες, ανάψτε το καντηλάκι σας, ανάψτε και κανένα θυμίαμα στο σπίτι, αυτήν την περίοδο όλη η προσευχή σας απευθύνεται στο σωστό σημείο».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





