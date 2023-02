Κόσμος

Φλόριντα - Αλιγάτορας: Η στιγμή της επίθεσης σε 85χρονη (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες με τον αλιγάτορα να "πιάνει" την ηλικιωμένη και το σκυλάκι της, αλλά και ο διάλογος της γειτόνισσας της που κάλεσε τις Αρχές για βοήθεια.

Σοκ προκαλεί το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η θανατηφόρα επίθεση που δέχθηκε από αλιγάτορα η 85χρονη Γκλόρια Σερτζ στη Φλόριντα.

Στο βίντεο φαίνεται η άτυχη ηλικιωμένη να έχει βγάλει βόλτα το σκυλάκι της δίπλα σε μια λίμνη. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο αλιγάτορας, χωρίς να τον αντιληφθεί η 85χρονη, και ορμάει να αρπάξει το σκυλί.

Δείτε το βίντεο:

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στη δημοσιότητα και τα δραματικά τηλεφωνήματα στην αστυνομία: «Θέε μου, ο αλιγάτορας την έπιασε. Ένας αλιγάτορας άρπαξε μια γυναίκα».

«Πόσο μεγάλος είναι;» ακούγεται να ρωτάει η αστυνομικός που απάντησε στο τηλεφώνημα.

«Είναι τεράστιος, δεν έχω κάτι να την φτάσω» απαντά η έντρομη γειτόνισσα της 85χρονης που είδε την επίθεση.

Περιγράφτοντας το περιστατικό η γυναίκα λέει «ο αλιγάτορας άρπαξε το σκυλί και πήρε μαζί του τη γυναίκα».

«Είναι ζωντανή;» ρωτά ξανά ο αστυνομικός με τη φίλη της ηλικιωμένης να λέει «ναι είναι ζωντανή, την πήρε μαζί του».

«Θυμάμαι ότι ανέβηκε στην επιφάνεια και έπαιρνε ανάσες. Της είπα να κολυμπήσει προς ένα θαλάσσιο ποδήλατο και μου απάντησε: δεν μπορώ, ο αλιγάτορας με κρατάει», αφηγήθηκε η γειτόνισσα, η 77χρονη Κάρολ, όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WPBF.

Ο αλιγάτορας μήκους 3 μέτρων και 300 κιλών βάρους, εντοπίστηκε από ένα ελικόπτερο της τοπικής αστυνομίας, αιχμαλωτίστηκε και στη συνέχεια του έγινε ευθανασία.

