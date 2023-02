Κόσμος

Αλιγάτορας σκότωσε γυναίκα (εικόνες)

Τραγικό τέλος για γυναίκα που έχασε τη ζωή της ενώ έκανε βόλτα τον σκύλο της.

Μια γυναίκα 85 ετών σκοτώθηκε από αλιγάτορα στη Φλόριντα ενώ είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της στην όχθη μιας λίμνης, σε ένα συγκρότημα για συνταξιούχους.

Μια γειτόνισσά της σε αυτό το συγκρότημα που ονομάζεται Spanish Lakes Fairways και βρίσκεται στο Φορτ Πιρς, αφηγήθηκε ότι είδε το θύμα να προσπαθεί να σώσει τον σκύλο που είχε δεχτεί επίθεση από το ερπετό. Όμως ο αλιγάτορας, μήκους 3 μέτρων, την τράβηξε και αυτήν μέσα στο νερό.

«Θυμάμαι ότι ανέβηκε στην επιφάνεια και έπαιρνε ανάσες. Της είπα να κολυμπήσει προς ένα θαλάσσιο ποδήλατο και μου απάντησε: δεν μπορώ, ο αλιγάτορας με κρατάει», αφηγήθηκε η γειτόνισσα, η 77χρονη Κάρολ, όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WPBF.

Η Κάρολ ενημέρωσε τις υπηρεσίες διάσωσης και πήγε να βοηθήσει τη φίλη της κρατώντας ένα καμάκι, όμως η γυναίκα «δεν ήταν πια εκεί».

Ο σκύλος σώθηκε όμως η ιδιοκτήτριά του υπέκυψε στα τραύματά της, ανέφερε στα μέσα ενημέρωσης η Υπηρεσία Αλιείας και Προστασίας της Πανίδας (FWC) της Φλόριντας, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς της θανούσας.

Ο αλιγάτορας εντοπίστηκε από ένα ελικόπτερο της τοπικής αστυνομίας και αιχμαλωτίστηκε. Ζύγιζε περίπου 300 κιλά.

Οι αλιγάτορες κάνουν συχνά την εμφάνισή τους σε δρόμους της Φλόριντας ή ξαπλώνουν και λιάζονται στο γρασίδι, ιδίως σε γήπεδα γκολφ. Όμως, σύμφωνα με την FWC, η πιθανότητα ένας κάτοικος της Πολιτείας να τραυματιστεί από αλιγάτορα είναι μία στα 3,1 εκατομμύρια. Μεταξύ 1948-2021 καταγράφηκαν μόνο 26 θανατηφόρες επιθέσεις.

Σύμφωνα με την Κάρολ το θύμα, μια «διακριτική και ευγενική» γυναίκα, ήταν χήρα.

Εικόνες, βίντεο: St. Lucie County Sheriff's Office, NBC

