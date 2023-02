Πολιτική

Πρέσβης Ουκρανίας στον ΑΝΤ1: Στη Μαριούπολη έχουν συντελεστεί φρικαλεότητες

Πεπεισμένος ότι στο τέλος οι ουκρανικές δυνάμεις θα επικρατήσουν εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Αθήνα κι ευχαρίστησε θερμά τους Έλληνες για τη βοήθεια τους.

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Αθήνα, Σεργκέι Σουτένκο, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη, υπογράμμισε ότι «Στην Μαριούπολη έχουν συντελεστεί φρικαλεότητες κι εγκλήματα πολέμου από τους Ρώσους», ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους Έλληνες και απευθύνει έκκληση για περισσότερη βοήθεια.

«Τον Νοέμβριο ο Πρόεδρος Ζελένσκι παρουσίασε έναν οδικό χάρτη 10 σημείων, ο οποίος όμως απορρίφθηκε από τον Πούτιν. Πιστεύω ότι (οι Ρώσοι) εμμένουν στον μαξιμαλιστικό στόχο για την συνέχιση αυτού του πολέμου και την προετοιμασία νέων επιθέσεων», τόνισε ο Ουκρανός πρέσβης

«Η Ουκρανία ζητά όπλα από τη Δύση με στόχο την απελευθέρωση όλων των κατεχόμενων περιοχών. Όσο πιο πολύ, ταχεία και αποτελεσματική (βοήθεια) λάβουμε, τόσο το συντομότερο θα έρθει η νίκη μας και εν τέλει η ειρήνη». Επεσήμανε ο κ. Σουτένκο.

«Στην Μαριούπολη φαίνεται ότι έχει συντελεστεί η μεγαλύτερη καταστροφή. Κανείς δεν ξέρει πόσοι είναι νεκροί» κι ο Πρέσβης αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ότι τσιμεντώνουν ομαδικούς τάφους.

Στο ερώτημα αν υπάρχει κάποιος αριθμός για τους νεκρούς, απάντησε αρνητικά, «εξαιτίας της κατοχής δεν γνωρίζουμε αριθμούς. Οι Ρώσοι προσπαθούν να κρύψουν όλες τις φρικαλεότητες και τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει. Έχουν κάψει τα πτώματα πολιτών. Έχουν ακόμη και τσιμεντώσει τα πτώματα αυτών που σκότωσαν και προσπάθησαν να διαλύσουν και να μετονομάσουν δρόμους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σε ότι αφορά την Ελλάδα, το ευχαριστώ είναι λίγο για όσα έχουν κάνει οι Έλληνες από την πρώτη στιγμή. Η Ελλάδα κάνει σπουδαία δουλειά, παρέχοντάς μας υποστήριξη όχι μόνο υλική αλλά και στα διεθνή Φόρα, στα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ τον ΟΑΣΕ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους Έλληνες να μην ξεχνούν ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας, όπως το κάνατε ως τώρα», κατέληξε ο Ουκρανός πρέσβης.

Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν για ταυτόχρονη εμπλοκή στον πόλεμο της Λευκορωσίας και της Υπερδνειστερίας. Ο Σεργκέι Σουτένκο εκτιμά ότι στην Λευκορωσία θα επικρατήσει η κοινή λογική και θα το σκεφτούν διπλά ενώ για την Μολδαβία υπάρχουν πληροφορίες ανατροπής της κυβέρνησης από την Ρωσία.

