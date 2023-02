Κόσμος

Φραγκίσκος Κωστελένος: Ο Έλληνας πρέσβης μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για την επιχείρηση εκκένωσης της Μαριούπολης (βίντεο)

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Έλληνας πρέσβης, Φραγκίσκος Κωστελένος, ήταν αυτός που ηγήθηκε της επιχείρησης εκκένωσης της Μαριούπολης, με ομογενείς και δημοσιογράφους, υπό τον τίτλο "ΝΟΣΤΟΣ 3".

Ένα χρόνο μετά, μιλά στον Χρήστο Μαζανίτη, για όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες.

16 Φεβρουαρίου 2022. Ο ΑΝΤ1 γίνεται ο πρώτος ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός που φθάνει στην Μαριούπολη. 22 Φεβρουαρίου η πόλη δέχεται τα πρώτα χτυπήματα. Στις 23, η κάμερα του ΑΝΤ1 είναι η μόνη που φτάνει στην γραμμή επαφής με τους ρωσόφωνους του Ντονιέτσκ, στα ελληνικά χωριά Τσερμαλίκ και Γρανίτνε. Το βράδυ της ίδιας ημέρας η Μαριούπολη αναπνέει τις τελευταίες ώρες ελευθερίας. Έξω από το θέατρο συγκεντρώνονται εκατοντάδες κάτοικοι.

6 παρά 20 το πρωί. Η πόλη ξυπνά υπό τους ήχους των βομβαρδισμών.

Στις 2 Μαρτίου, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Προξενείο της Μαριούπολης παίρνει την μεγάλη απόφαση να βγει από την υπό ρωσική πολιορκία πόλη. Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι, μαζί με δεκάδες πολίτες είχαν καταφύγει στο κτήριο του ΟΑΣΕ.

"Είχαμε στείλει τις συντεταγμένες του κτηρίου. Η αίσθηση που είχαμε τότε ήταν ότι η κατάσταση γινόταν κάθε μέρα και χειρότερη" ανέφερε ο Έλληνας Πρέσβης.

Ο πρέσβης Φραγκίσκος Κωστελένος είναι ο ειδικός απεσταλμένος του υπουργείου Εξωτερικών που ηγείται της επιχείρησης ΝΟΣΤΟΣ 3.

"Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν στο ρωσικό μπλόκο πριν το χωριό Μάνγκους. Μη έχοντας επίσημα έγγραφα, μας σημάδευαν με τανκ, ελεύθεροι σκοπευτές" τόνισε ο ίδιος.

Λίγη ώρα μετά, το κομβόι των 60 αυτοκινήτων φτάνει στο χωριό Μάνγκους. Η αποστολή δέχεται προειδοποιητικές βολές από ελεύθερους σκοπευτές.

"Η μοναδική γέφυρα είχε καταστραφεί. Έρχονται οι πρώτες βολές. Παγωμάρα… αναστροφή όλη η αυτοκινητοπομπή. Δεν είναι καθόλου εύκολο ανέφερε ο κ. Κωσταλένος..

Το κομβόι καταφέρνει μετά από 12 ώρες να διανύσει μία απόσταση 180 χιλιομέτρων και να φτάσει στην Ζαπορίζια, βράδυ. Την επομένη ξεκίνησε η διαδρομή προς τα σύνορα. Βομβαρδισμένα χωριά και μπλόκα. Έχει νυχτώσει. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Ξαφνικά, βρίσκεται ελπίδα. Ένα ολόκληρο εβραϊκό χωριό κινητοποιείται. Ανοίγουν σπίτια κι ένα μοναστήρι.

"Δεν μπορούσαμε να μείνουμε στα αυτοκίνητα – υπήρχαν γυναικόπαιδα. Θα μέναμε από καύσιμα . το λέω για πρώτη φορά, η πρεσβεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κινητοποιήθηκαν με το ΥΠΕΞ ταχύτατα. Στο χωριό Ούμαν" είπε ο Έλληνας πρέσβης.

Τρεις ημέρες μετά την έξοδο από την Μαριούπολη η αυτοκινητοπομπή έφτασε στα σύνορα με την Μολδαβία κι από εκεί στη Ρουμανία.

Στην ερώτηση του Χρήστου Μαζανίτη σχετικά με το "Ένα χρόνο μετά, τι πιστεύετε για εκείνες τις ημέρες;" εκείνος απάντησε πως "Όπως έχω πει, ήμασταν τυχεροί. Ένα πράγμα να είχε πάει στραβα, θα είχαν πάει όλα στραβά…"

Συνολικά, 189 άτομα κατάφεραν να εγκαταλείψουν με την ΝΟΣΤΟΣ 3 την Μαριούπολη. Ανάμεσά τους 2 έγκυες και 79 παιδιά.

