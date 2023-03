Παράξενα

Θεσσαλονίκη: 8χρονος έσωσε τη μητέρα του καλώντας το 100!

Πώς το αγοράκι, χάρη στην ψυχραιμία του βοήθησε τη μητέρα του.

"Μικρός ήρωας" έγινε ένας 8χρονος στη Θεσσαλονίκη, όταν η μητέρα σου ενώ οδηγούσε, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της. Το αγοράκι, με απόλυτη ψυχραιμία, ειδοποίησε τις Αρχές και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Πιο συγκεκριμένα, η περιπέτεια για τον ανήλικο και τη μητέρα εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης περίπου στις 17:00 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η γυναίκα οδηγούσε, αισθάνθηκε αδιαθεσία στο ύψος της γέφυρας του Αξιού. Ακινητοποίησε το όχημα και στη συνέχεια λιποθύμησε.

Ο 8χρονος, παρά το γεγονός πως πρόκειται για ένα μικρό παιδί, ενήργησε ως ενήλικας. Διατήρησε απόλυτα την ψυχραιμία του, κάλεσε αμέσως το 100 και ανέφερε πως η μητέρα του λιποθύμησε. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, κατάφερε να περιγράψει και το σημείο στο οποίο είχαν σταματήσει με το αυτοκίνητο, διευκολύνοντας το έργο των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο 8χρονος δέχθηκε τα συγχαρητήρια των αστυνομικών που μετέβησαν στο σημείο, αποκαλώντας τον μάλιστα “μικρό ήρωα”, αφού με την κίνησή του αυτή, έσωσε τη μητέρα του από τα χειρότερα.

