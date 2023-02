Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απόδραση κρατουμένου από το δικαστικό μέγαρο

Καταδικάστηκε για συνεργεία σε κλοπή και οδηγούμενος στο γραφείο βεβαίωσης δικαστικών, διέφυγε από τους αστυνομικούς.

Σε εξέλιξη είναι αστυνομικές αναζητήσεις για τη σύλληψη 33χρονου, ο οποίος απέδρασε το πρωί από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Είχε καταδικαστεί, σε δεύτερο βαθμό, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο για συνέργεια σε κλοπή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 μηνών.

Καθώς όμως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της αναστολής, το δικαστήριο αποφάσισε πως θα πρέπει να εκτίσει την ποινή του.

Κατά πληροφορίες, οδηγήθηκε στο γραφείο βεβαίωσης δικαστικών εξόδων απ' όπου φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και απέδρασε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έφερε χειροπέδες.

